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【藍營彰化市長提名2-2】藍營彰化市長協調會變動員大會？「全民民調」對決「基層樁腳」 135

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／新聞分析

延續9日國民黨彰化市長提名協調第二次會議所引發的爭議，外界關注焦點迅速從協調破局本身，轉向雙方對提名制度與地方政治動員邏輯的正面交鋒。

温芝樺陣營近來最在意的，正是外界持續將她的參選與家族政治連結。相關人士指出，温芝樺希望這場選舉回到個人政見、市政藍圖與未來發展方向的討論，而非停留在過去的人際恩怨與政治標籤。事實上，自宣布參選以來，温芝樺始終將「制度重建信任」作為核心主張。從領表、登記到兩次協調會，她都強調應透過公開、公平且具公信力的民調機制完成整合。

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她更直接點出問題核心：「如果真的擁有壓倒性的支持度，為什麼不願意接受民調檢驗？」温芝樺也多次表達，若經過公平民調自己落敗，願意尊重結果並退出選舉。她認為，每位參選人背後都有支持者，因此更應該透過一套讓所有人信服的方式決定人選，而不是陷入各說各話的局面，在温芝樺看來，與其動員數十位里長或支持者到場聲援，不如讓全體彰化市民透過民調表達意見，才是最直接、最具說服力，也最符合民主精神的方式。

不過，陳文賓方面則持不同看法。會後透過臉書表示，電話民調可能受到策略性操作影響，未必能真實反映地方選情，而單一民調數據也無法完整呈現基層樁腳組織實力。因此，他認為提名機制不應只依賴民調，而應綜合評估地方實際狀況，甚至主張採取徵召或開放參選等方式處理。

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然而，此一主張也引發地方政壇議論。畢竟若自認擁有多數里長、民代及基層組織支持，理論上更應有足夠底氣接受民調檢驗。如今一方面強調基層支持度遙遙領先，另一方面卻質疑最能直接反映市民意向的民調機制，難免讓外界產生「相信樁腳、不相信選民」的觀感。

尤其「開放參選」的主張，在部分藍營人士眼中更顯得耐人尋味。國民黨設有初選與提名制度，本意就是希望透過制度整合力量、避免黨內分裂。若在協調未果後直接走向開放參選，形同將黨內競爭延伸至正式選戰，不僅失去協調與整合的意義，也與制度設計初衷背道而馳。

更有地方人士私下直言，若一位參選人認為自己擁有壓倒性的基層優勢，最簡單的方式其實就是透過民調證明自己；若認為自己擁有最強組織實力，也應該有信心讓支持度反映在民調數字上。當「徵召」與「開放參選」被擺在民調之前，外界自然會質疑，究竟是不相信民調，還是不相信民意最終呈現的結果。

因此，這場爭論的核心已不只是提名方式之爭，而是回到最根本的問題：彰化市長候選人究竟應由少數地方樁腳與組織力量決定，還是交由全體彰化市民共同決定？

隨著雙方論述逐漸成形，也讓這場提名之爭呈現出耐人尋味的政治對照。一方訴求「讓全體市民決定」，主打制度、公平與民意基礎；另一方則強調「基層樁腳」，訴求長期經營與組織實力。雙方都在談民意，但對民意的定義卻截然不同。

有地方人士分析，這其實反映當前地方政治最典型的世代差異：一種相信科學數據與制度程序，一種相信地方經營與組織動員；一種訴求全民意志，一種強調基層共識。

對國民黨而言，真正的挑戰或許早已不只是提名誰，而是如何找到一套能讓雙方支持者都願意接受的整合機制。畢竟，2026彰化市長選戰逐漸升溫，若提名之爭持續圍繞在動員規模、地方實力與民調方式的角力之中，外界更關心的恐怕是：究竟誰能代表國民黨出戰，抑或國民黨能否在正式提名前，先完成內部整合。

而在這場尚未落幕的協調戰中，温芝樺拋出的那句話，或許正點出了整場爭議的核心：「真正決定彰化未來的，不是今天會場裡有多少人，而是市民心中有多少期待。」

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