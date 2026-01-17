藍營彰化縣長人選遲未拍板 謝衣鳯：近期再與黨中央協調

立委謝衣鳯今日出席華山基金會舉辦的「華山報喜 馬上開花」永續公益市集活動，與現場民眾互動。（葉靜美攝）

柯呈枋（左四）今日前往和美鎮和美福德宮參拜祈福，並至和美市場發送春聯。（柯呈枋提供／葉靜美彰化傳真）

洪榮章（前）今日前往和美傳統市場掃街拜票。（洪榮章服務處提供／葉靜美彰化傳真）

今年地方大選，民進黨在彰化的布局已逐步完成，但國民黨卻依然原地踏步，擔任大母雞角色的縣長人選至今未定，引發基層焦慮，對此立委謝衣鳯表示，近期會再與黨中央就縣長人選做進一步的協調。

民進黨已在去年底確定由立委陳素月代表綠營參選彰化縣長，本月16日更完成縣議員、鄉鎮市長及鄉鎮代表等的登記，並將在本月底進行初選，預計在月底至下月初完成提名作業，綠營在彰化的布局已逐步完成，反觀國民黨部分，依然是謝衣鳯、縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等3位有意挑戰縣長人選，勤走基層爭取認同。

廣告 廣告

國民黨究竟由誰出馬角逐彰化縣長，至今仍未定，謝衣鳯今日出席華山基金會舉辦的「華山報喜 馬上開花」永續公益市集活動，會前受訪時表示，她近期已與黨中央就該問題進行討論，由於還有其他地區也還沒有確定，傳達希望大家盡快共同決定出一個適切的人選，她近期也會再與黨中央就縣長人選做進一步的協調。

隨著春節腳步將近，國民黨縣市首長提名時程恐將延到農曆年後，洪榮章今日到和美傳統市場掃街時指出，自己也是黨工出身，深知人選提名作業需要通盤評估考量，他願意諒解並耐心靜候，全力配合最終的協調機制；他強調不會停下腳步，會繼續更積極走訪基層，呼籲黨中央應該優先處理彰化縣的人選提名，以免基層焦慮升溫，耽誤了地方團結整合的腳步。

柯呈枋今日也到和美鎮福德宮參拜祈福，並至和美市場發送春聯，他表示，自己以平常心看待，尊重黨中央的整體規畫，並期待透過公正、公平、透明的制度完成提名程序，不論提名時程如何，彰化的未來才是最重要的事。他強調，延續現任縣長王惠美7年多來奠定的基礎，讓國民黨持續為彰化縣民服務，是全黨應共同努力的方向。

【看原文連結】