藍營彰化縣長提名卡關 謝衣鳳好感度墊底
民進黨日前正式拍板2026彰化縣長候選人，由立委陳素月代表出征。相較之下，國民黨至今仍未敲定最終人選，潛在人選包括前縣議長謝衣鳳、前立委柯呈枋及前副縣長洪榮章。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近一季網路數據分析發現，在網路聲量與討論熱度上，陳素月與謝衣鳳形成主要對決焦點；但就好感度表現來看，謝衣鳳的「豪宅風波」與家族爭議帶來不少負評，使其好感度表現居末。
從四位候選人的聲量佔比觀察，陳素月佔比57.9%最高，謝衣鳳以30.5%居次，兩人共佔近9成（88.4%）的縣長候選人話題聲量，明顯掌握網路輿論焦點。相較之下，柯呈枋（8.5%）與洪榮章（3.1）合計僅佔11.6%，選舉相關的討論稀少，在網路戰場中已先行出局。值得注意的是，藍營三位潛在人選（謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章）的總聲量加起來，仍不及陳素月一人，顯示藍營內部聲勢尚未集中，尚未形成明顯競爭力。
由於陳素月與謝衣鳳掌握多數的選情聲量，進一步分析兩人近三個月的聲量走勢，發現12月下旬至1月初開始出現幾波高峰起伏。首先，綠營內部初選期間，陳素月獲得提名，引發同樣有意參選的邱建富不滿，並一度揚言脫黨參選，討論聲量一度升至1,571則。12月底副總統賴清德出席彰化活動時與謝衣鳳同框，卻當場呼籲民眾「力挺陳素月」，這種戲劇化的對比再度引發2,527則討論。今年2月初，謝衣鳳的弟弟謝典霖發布「謝家豪宅」開箱影片，為謝衣鳳帶來另一波聲量高峰，討論數達2,909則。不過，由於謝典霖本身正競逐彰化縣議長連任，此舉也牽扯到家族糾紛，被外界視為「姊弟鬩牆」，進一步引發網友熱烈議論。
接著觀察兩人的總聲量與好感度數據，陳素月近三個月網路聲量達32,640則，幾乎是謝衣鳳（約17,229則）的兩倍。好感度方面，陳素月為1.1，而謝衣鳳僅0.7，顯示其負面聲量比例較高。話題分析顯示，謝衣鳳的負面討論多源自豪宅爭議與家族鬥爭，不僅引來政治人物抨擊，網友對地方派系普遍缺乏好感。此外，謝典霖在影片中透露，謝家曾承諾國民黨不推謝衣鳳參選，暗示她自行宣布參選，也加深輿論對家族糾紛的負面印象，甚至被網友諷刺「謝家一定要縣長、立委、議長全包」。
相較之下，陳素月除總聲量最高，其正面討論亦達4,280則，約為謝衣鳳（1,586則）的三倍。其正面討論多集中於自有社群平台、正式公開行程，以及黨內關鍵人物的公開表態。代表其在自媒體經營與黨內資源整合上更具優勢，得以在網路環境中累積支持與好感度。
從網路影響力與話題掌握來看，陳素月仍佔據相對優勢，反觀藍營聲勢最高的謝衣鳳，其網路討論多集中於豪宅爭議與家族相關議題，負面話題佔比偏高。正如國民黨主席鄭麗文所言，彰化仍缺乏「高度期待的候選人」。與柯呈枋、洪榮章相比，謝衣鳳需額外承擔家族議題所帶來的輿情成本，在議題布局與形象經營上面臨更多壓力。在藍營人選尚未定錨之際，如何化解並避免家族問題成為競爭對手的攻擊焦點，將是後續的觀察重點。
