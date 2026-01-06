藍營彰化縣長提名「姊弟不相讓」？ 謝衣鳯重申意願︰黨內高層勸進

〔記者張聰秋／彰化報導〕今(2026)年底縣長選舉，國民黨提名人選未定，有媒體報導因彰化謝家姊弟不相讓，親姊弟擺不平，對此，身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯今天被問及此事，她重申參選立場，強調是黨內高層希望她選。

謝衣鳯表示，國民黨中央不論是過去的朱主席(指朱立倫)或者是現在的鄭主席(指鄭麗文)，黨內的高層都曾經表示，希望她能夠參選彰化縣的縣長，所以她才在去年12月底做出上述的表達。當然對於謝議長(指謝典霖)未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。

廣告 廣告

彰化縣長參選人選，民進黨徵召立委陳素月，國民黨在謝衣鳯與其弟弟、彰化縣議長謝典霖都表態，還有最早表態、做過南投縣黨部主委洪榮章，以及前立委、縣府參議柯呈枋，共4人爭取，至今人選懸而未決，引發藍營基層支持者的憂心，再拖下去就是幫助民進黨重回執政。據了解，國民黨中央最快本月底拍板，最慢2月農曆春節前就會明朗。

有媒體報導，謝家姊弟不相讓都想選縣長，他們的父母謝新隆(彰化三大有線電視公司董事長)、鄭汝芬(前立委)看新聞才知道女兒謝衣鳯公開宣布選縣長。這則報導掀起彰化政壇熱議，到今天中午前，記者致電謝典霖的手機響了未接，議會人員也說謝典霖還沒進議會，目前尚無法得知他對「姊弟不相讓」的報導內容回應。

不過，據了解，「為了參選人選，中央有下來協調過！」不願具名的藍營政壇人士指出，國民黨主席鄭麗文為了彰化縣長提名人選，已來過彰化「都有見過該見的人」，包含謝新隆夫婦、縣長王惠美等關鍵人物，原則上中央已有方向。

不願具名的政壇人士指出，目前國民黨表態的4人中，論財力、人脈，還是以謝衣鳯的贏面較高，謝典霖若願意拋下成見，用心輔選，較有利於國民黨大局，儘管謝典霖表達意願，但是謝家還是以當家的謝新隆說了算，目前謝家尚沒有正式表態，多少顧慮到司法追殺與地方派系牽動，還有姊弟府會共治等敏感的政治議題，這些既殘酷又現實的因子克服後，離謝家表態的時間應該就不遠了。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

藍委要求譴責美闖委國 矢板明夫搖頭：這是生存問題

賴士葆稱「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」 引發全網怒轟

