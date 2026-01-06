中部中心/綜合報導

國民黨立委謝衣鳳，表態願意參選彰化縣長，不過，弟弟、彰化議長謝典霖，也傳出有意角逐縣長寶座，親姊弟擺不平的傳言不脛而走，對此謝衣鳳重申參選立場，強調是黨內高層希望她參選，相信謝典霖會做出最好的選擇；另一方面綠營陳素月則強調，會專注在自己的步調。

藍營彰化縣長提名"姊弟不相讓?" 謝衣鳯:黨內高層勸進(圖/民視新聞)





出席公開活動並肩而坐，但謝衣鳳和謝典霖，姊弟兩人互動冷冰冰，謝典霖甚至不斷低頭划手機。謝衣鳳在去年年底正式表態，願意承擔參選彰化縣長，不過國民黨提名人選未定，加上弟弟彰化議長謝典霖，先前也傳出有意角逐縣長大位，親姊弟擺不平的傳言，不脛而走。

謝衣鳳言下之意似乎自己才是國民黨中央認定的唯一人選 希望弟弟謝典霖知所進退(圖/民視新聞)





言下之意，似乎自己才是國民黨中央，認定的唯一人選，希望弟弟謝典霖知所進退，對此謝典霖也做出回應。

相較藍營姊弟之爭綠營早早定於一尊 立委陳素月獲得黨內提名出戰2026(圖/民視新聞)





相較藍營上演姊弟之爭，綠營早早定於一尊，立委陳素月，獲得黨內提名，出戰2026，陳素月強調，當務之急，是凝聚黨內共識。陳素月強調，國民黨的紛擾，是他們的家務事，會專注在自己的步調，爭取選民支持。









