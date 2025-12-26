藍營彰化縣長3強爭霸 王義川認謝衣鳳最強：估12月出現變化

國民黨立委謝衣鳳。（資料照）

2026彰化縣長選舉中，國民黨有3熱門人選，包含立委、彰化黨部主委的謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋；民進黨部分，選對會達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰。民進黨立委王義川昨（25日）分析藍營人選時表示，彰化當然是謝家最強、謝衣鳳最強，就他觀察發現12月起謝變得很積極，常常接受訪問，認為有選的企圖心。

王義川25日在節目《台灣向前行》中分析各縣市的藍綠縣市首長人選，談到彰化市，目前藍營有3位熱門縣長人選，包括謝衣鳳、洪榮章及柯呈枋，他則是直言，「彰化當然是謝家最強、謝衣鳳最強」，謝衣鳳很特別的是，大概12月常常接受訪問，12月以前很少看到她接受訪問，異常低調，之前她在立法院的時候，常常都坐在會場的最右邊、戴著口罩，很少看她在那邊走來走去，不是出風頭那一型。

王義川續指，「可是我發現12月她變得很積極，麥克風擺好會自己走過來，就是差很多，她有選的企圖心，可是因為有家族上的關係，可是如果不是謝衣鳳選，其他這幾個國民黨都不強，洪榮章、柯呈枋都是不同時期的彰化縣副縣長，所以都不強，就變成民進黨的陳素月機會就相對比較大。」

宜蘭縣部分，民進黨與民眾黨先後徵召律師林國漳、前立委陳琬惠參選，國民黨則還未確定由誰參選。王義川認為，陳琬惠認為自己選得上，不然為何台東、新竹、彰化民眾黨沒說要選，且陳上次選完後就一直在宜蘭做地方創生等工作，而國民黨內部如果議長張勝德要選，吳宗憲就沒得選，因為想選縣長的人，如果沒有議員支持，就不用選，要有地方實力，「宜蘭的話，他們3位不太容易擺平。」

