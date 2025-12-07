藍營彰化縣長3強爭霸 鄭麗文：按制度辦理

彰化縣政府工策會總幹事洪榮章（前排左二）、縣府參議柯呈枋（後排）、立委謝衣鳯（前排左四），3人今日同框出席國民黨黨慶活動，但現場未有互動。（葉靜美攝）

國民黨新任主席鄭麗文強調，彰化人才濟濟，一切會按照黨內制度處理，會為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。（葉靜美攝）

藍營在彰化有3位熱門縣長人選，包括立委謝衣鳳、兩位前副縣長洪榮章及柯呈枋，對於彰化的縣長人選安排，國民黨新任主席鄭麗文強調，彰化人才濟濟，一切會按照黨內制度處理，會為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才；對於彰化縣長人選，謝衣鳯也表示，會在與中央黨部確認後共同對外說明。

下屆彰化縣長選舉中，藍營有立委、同時也是國民黨彰化黨部主委的謝衣鳯被認為參選機會日高，另有目前已表態、且持續積極勤跑基層爭取黨內提名的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等三位人選，3人今日同框出席國民黨黨慶活動，但現場未有互動。

廣告 廣告

鄭麗文今日南下彰化參加黨慶，對於記者詢問下屆藍營縣長人選，她在受訪時指出，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可，今天參加中彰投黨慶活動，就是希望沿續過去3位女性縣市長非常優異的執政成績，彰化人才濟濟，黨內有提名辦法，強調「一切按照制度」，黨部在彰化正積極徵詢、協調、溝通當中，未來會按照提名制度為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。

謝衣鳳在會前針對同一問題，也在受訪時強調，縣黨部與中央黨部有進行初步討論，針對2026縣長選舉，會在與中央黨部確認後共同對外說明，而國民黨是中華民國開國政黨，當然也希望在彰化縣繼續為彰化縣民服務。

洪榮章表示，由於民進黨將在12月中旬進行民調，預估綠營縣長人選12月底前會明朗化，他在黨務系統服務過，預估黨中央會在明年1月啟動提名機制，以公平、公正、公開方式選出彰化縣長人選，並強調，「不能再拖了」、愈快提名愈好。

柯呈枋強調，2026這一戰「非贏不可」，而勝選的前提只有一個就是「團結」，黨中央的提名作業愈早啟動愈能凝聚力量，他呼籲，國民黨必須採取公平、公正、公開的初選機制，讓所有願意為彰化打拚的人，都能站在同一個起跑點。

【看原文連結】