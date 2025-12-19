藍營怒轟 憲法法庭丟臉至極

國民黨立委羅智強（右）、翁曉玲（左）19日舉行「可恥！大法官淪賴清德司法戒嚴打手！」記者會。（姚志平攝）

憲法法庭19日判決《憲法訴訟法》修法違憲，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美批憲法法庭未依法組成，不具審判權，由5名大法官作成的判決應無效。藍委王鴻薇表示，舊制《憲訴法》判決也要有6人，怒轟憲法法庭變違法法庭。立院民進黨團幹事長鍾佳濱則引原條文12條「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數」，辯稱3位意見不同的大法官已自行迴避，不應計入人數。

王鴻薇昨表示，舊制《憲訴法》第30條規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」以現在8人來算，判決也應該要有6人。把拒絕違法判決的有良心的大法官，直接排除在現有總額，「什麼時候變成大法官可以開除大法官？憲法法庭真的是丟臉至極。」

藍委牛煦庭直言這是「史上最瘋的憲政時刻」，行政院長不副署、大法官連開會門檻都可以自己決定、民進黨極端主義終究毀了民主。藍委翁曉玲則強調，必須讓國人清楚了解，不符合現行法律規定所作成的判決，都是違憲、無效的判決，人民不需要遵守。

民眾黨立委林國成也說，此判決凸顯憲法法庭的霸道作為，司法應是人民最後一道防線，可沒想到大法官做出不合法也不合規的裁定，賴政府要把憲法體制完全破壞才甘願嗎？

鍾佳濱表示，114年憲判字第1號的內容很清楚，做出憲判的大法官認為，應將這次參與評議的5位大法官認為是應有總額，而3位大法官自始未參與評議，屬於《憲訴法》第12條的自行迴避，所以符合現有總額三分之二的規定，也就是應有總額5位，且全數參與評議，因此合憲。