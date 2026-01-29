藍營急瘋！李四川卻不急表態「真相藏在這」

▲ 新北選戰大勢已定？李四川民調獨走不急表態，他點出藍營5大焦慮。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度抵台，全台目光除聚焦個人行程，更關注輝達總部落腳北士科的簽約儀式。資深媒體人黃暐瀚臉書發文指出，當全台關注台北市長蔣萬安與副市長李四川協助簽約同時，國民黨內卻因2026新北市長選情而「聲聲催」，希望李四川儘快表態。他直言，李四川此刻「一點不急」，並分析老神在在的背後，其實隱藏著藍營選情，早已定於一尊的深層底氣。



黃暐瀚分析，藍營基層雖對蘇巧慧超車、黨內分裂等問題感到焦慮，但事實上「根本不用擔心」。根據最新民調，李四川目前在各項對戰組合中，均處於獨走狀態，穩定勝過民進黨潛在對手蘇巧慧。他強調，李四川的強大並非來自頻繁的政治拜票，而是市民對他工程專業的高度信賴；既然李四川從未明確表示不選，且民調居高不下，何時正式取得參選人身分已非燃眉之急。

針對黨內擔心的「三咖督」或侯友宜支持度問題，黃暐瀚也釋出定心丸，黃國昌已表態追求最好人選，而侯友宜更不可能在卸任前「自毀長城」，目前局勢早已定調為「四川拚巧慧」，李四川選擇在黃仁勳抵台的關鍵期專注市政，不僅展現務實風格，更穩定選民對他治理能力的信心。

