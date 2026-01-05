藍營恐強推「離島建設條例」 綠委警告「地方包圍中央」直通中國

民進黨立委沈伯洋示警，藍委提出的提出《離島建設條例》是要「地方包圍中央」直通中國。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，引發民間團體質疑恐為「一國兩制」試驗區鋪路。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱與立委沈伯洋今（5）日分別提出質疑，直指相關修法涉及國安風險。

民進黨立院黨團今日召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，會後進行輿情回應。

沈伯洋表示，《離島建設條例》在立法院過去已由藍白提出過非常多版本，而每一次只要社會出現質疑聲浪，就會暫時縮回，但只要社會注意力轉移，例如假期過後、外界關注其他議題時，相關版本就會再度推出。

沈伯洋指出，無論提出的是哪一個版本，其背後的核心思想其實沒有太大差別，簡單來說就是「地方包圍中央」。他說，藉由《離島建設條例》作為針對地方離島的法規，排除中央法規的適用，早期版本甚至排除《兩岸人民關係條例》等中央規範，只要地方直接與中國談妥，就可免除對人、對公司、對物流，甚至對海域的審查，形同讓地方政府可直接與中國談條件，對國安而言必然是一大危機。

鍾佳濱則指出，相關修法不斷以「離島」兩字作為包裝，但實際所指並非綠島、蘭嶼或澎湖，而是金門與馬祖，尤其是金門，也正是陳玉珍委員的選區。他直言，相關構想就是要把金門馬祖，特別是金門，變成福建省的經濟特區。

鍾佳濱強調，這樣的作法將在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣，並在政治上對台灣的民主體制造成嚴重考驗。

