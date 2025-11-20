藍營想修《國籍法》保障中配參政權 陸委會：效忠問題必須處理

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（20）天下午在例行記者會回應，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須處理，維持單一效忠是很核心的問題。」 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因未放棄中國國籍被解職，向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；立法院國民黨團今（20）日邀請鄧萬華召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午在例行記者會回應，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須處理，維持單一效忠是很核心的問題。」他並舉最近國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，遭國民黨黨紀會開除黨職一事為例指出，即使對國民黨來說，效忠中華民國也是要維持的事。

梁文傑說，《國籍法》的爭議一直都存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選的權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職在就職一年內就必須放棄外國籍，依照內政部的解釋，就是中華民國以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為，應該寫得更清楚」。

梁文傑提及，針對《國籍法》第20條的問題，民進黨團也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。

梁文傑指出，陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部的解釋；基本上，內政部認為的外國籍就是「中華民國以外的國籍」，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩者有矛盾之處，若要修法就由立法院處理。

梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心的概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠哪個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，維持單一效忠是很核心的問題」。

