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即時中心／陳奕劭、陳治甬報導

備戰九合一大選，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會，感謝台派盟友相挺。被問藍營有意將他打向「抗中保台」形象，沈伯洋指出，市政層級討論相關議題時，自然不會講到中國，所以對方想要塑造「永遠只會講中國」，不攻自破。

沈伯洋回應對方企圖

沈伯洋今日在台大校友會館受訪表示，台派聯盟成立後援會，大家不只關心國家安全，城市韌性、科技治理，原本都是他的專長。他也知道對手問「為什麼不講中國議題」，他強調，在立法院國防外交委員會講到中國議題，照樣發聲。

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他重申，他們在市政層級討論說治安、公務員第一線過勞、交通等問題時，自然不會講到中國。

因此，沈伯洋直指，所以一直以來，他們想要去塑造說，「你永遠都只會再講中國」的形象，其實不攻自破。

快新聞／藍營想攻擊抗中保台？沈伯洋「看穿了」：對手企圖不攻自破

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會。（圖／民視新聞）

沈伯洋談遮陽傘

至於近日的台北遮陽傘「一座要620萬」、「淘寶類似款」等爭議，沈伯洋認為，台北遮陽傘關鍵就在於「預算有沒有花在刀口上？」，原先是立意良善，但背後這個預算花得到底有沒有到位，他相信這是議員們、整個團隊都會關心。





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