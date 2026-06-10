藍營想攻擊沈形象是「抗中保台」？ 沈伯洋：不攻自破

民進黨台北市長參選人沈伯洋出席台派聯盟後援會成立大會，並和與會台派代表呼喊凍蒜。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會，針對媒體質疑，自沈伯洋參選以來，藍營經常要將其打向「抗中保台」的形象。沈伯洋表示，在委員會的中國議題、國際議題，自己會照樣發生；但現在於市府層級討論治安、交通、過勞等問題，當然不會講到中國，「塑造只會將中國的形象不攻自破。」

沈伯洋說，今日來到台派聯盟的「聯合後援會成立大會」，大家所關心的不只是國家安全問題，大家更多在關心的是城市韌性、科技治理，這些同時也是自己的專長之一。

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沈伯洋表示，當然知道對方一直認為說：「你為什麼不講中國議題？」他直言，在國防外交委員會中，只要牽扯到中國議題、牽扯到國際議題，自己都還是照樣發聲。但現在討論的是在市政的層級，討論的是如治安問題、第一線過勞的問題、交通的問題；那在討論這些問題的時候，自然當然不會去講到中國，所以一直以來，對方想要去塑造「永遠都只會在講中國」等等的形象，其實就是不攻自破。

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