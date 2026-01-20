藍營慘丟3縣市席次？學者斷言「整合危機」 鄭麗文認了：不敢輕敵

即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將至，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有不少學者及媒體人分析，藍營恐怕會失去多個席次。對此，國民黨主席鄭麗文昨（19）日談及新北市長提名時程，表示預計在年前完成；而台中市陷入「姊弟之爭」，若內部協調無法達成共識，那就必須進行初選；至於有意參選新竹縣長的藍委徐欣瑩稱應該全民調，她也做出相關回應。

鄭麗文昨日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對新北市整合，她表示，民眾黨秘書長周榆修曾說希望3月完成藍白共同提名，所以國民黨要在農曆年前完成，一定先完成國民黨的提名再跟民眾黨協調。至於外傳新北市長民調，綠委蘇巧慧逼近藍營一事，她則坦言，民進黨有基本盤，國民黨不敢輕敵。

台中市長提名部分，鄭麗文分析，藍委楊瓊瓔在地方相當資深，過去也擔任過台中市副市長，所以各方來說是個很稱職的台中市長候選人；而立法院副院長江啟臣就更不用講，地方聲望當然比較高。對於姊弟之爭協商破局，她則說，選舉有各種選情變化，要參選是楊瓊瓔身為國民黨員權利，沒有理由勸退。

鄭麗文指出，如果內部協調無法產生候選人，最後就會根據黨的規定進行初選，初選不是洪水猛獸，根據黨的規定就是73制，除非參加初選的候選人同意改變規則，那可以改為全民調。

關於新竹縣長提名，藍委徐欣瑩稱應該全民調，鄭麗文認為，目前黨內選舉「勸大家克制」，因為另一位有意參選的新竹副縣長陳見賢是黨部主委，那就會有人認為是否有球員兼裁判的疑慮，長年擔任主委就會有便利之處。她強調，根據國民黨規定一旦確立初選，就是要辭掉主委，若不選就不須辭職。

事實上，文化大學廣告系教授鈕則勳曾點出藍營內部選舉問題。首先是新北市機制仍未確定，遑論還要和民眾黨整合推人選，讓蘇巧慧能以逸待勞，甚至連前行政院長蘇貞昌也出馬輔選，「綠軍已開始強攻」；他更斷言，前民眾黨主席柯文哲批藍又打綠，當然也是想獲取更多和藍營談判籌碼。

國民黨台中整合也是一大問題，鈕則勳直指，江啟臣與楊瓊瓔協調破局，即便市長盧秀燕希望1月底決定人選，然而黨中央仍按兵不動、態度曖昧，且情勢除了檯面上的江、楊PK外，更上綱到盧秀燕與鄭麗文的博弈與盤算，情勢更為複雜。

新竹縣藍營選戰同樣存在危機，鈕則勳提到，參選人之一的徐欣瑩對「7成民調、3成黨員投票」初選制度非常不滿，已埋下衝突因子，稍一不慎就可能大意失荊州。最後，他更警告，藍軍現在面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場，對內選舉提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了。





