藍營才喊「現任優先」 何志勇宣布選新竹市長
新竹市 / 綜合報導
新竹市長高虹安助理費案二審逆轉，貪污部分獲判無罪，18日已正式復職，隨著高虹安回歸，明年很有可能會拚連任，加上先前國民黨表態，會以「現任優先」，就當外界認為藍白合有譜時，前國民黨發言人何志勇，昨(19)日召開記者會，宣布參選新竹市長，他表示會努力說服黨中央，辦公平、公開的初選，也讓藍白合增添變數。面對挑戰者出現，高虹安表示尊重，認為只要願意為新竹站出來，都值得尊敬，國民黨新竹市黨部則是重申，會以「連任為優先」，希望何志勇能「顧全大局」。專家分析，以目前新竹藍營基層反彈力道不大的狀況下，未來，高虹安獲得藍白陣營支持的機率高，國民黨禮讓新竹，除了展現對民眾黨的誠意，也能作為其他縣市談判「藍白合」的籌碼。
前國民黨發言人何志勇說：「台灣的勇氣，新竹何志勇。」就在新竹市長高虹安，正式復職後隔一天，曾任國民黨發言人的，清大助理教授何志勇，19日正式宣布，參選新竹市長，這麼一來，說好藍白合出現變數了嗎？
前國民黨發言人何志勇說：「我們主張叫做藍白二階段的初選，初選的方式可以有很多種，包含像最近我們看到，紐約市長選舉的民主黨初選，其實跟台灣的初選是不一樣的，那我也會努力的繼續跟國民黨溝通，說服國民黨採用我的這個兩階段的初選。」
何志勇認為，國民黨在新竹市，已經連三屆沒有執政，喊話黨中央，在藍白合的默契之下，應該透過公平公開的競爭，共推最強的市長候選人，而被問到有挑戰者出現，高虹安也大方回應，新竹市長高虹安說：「想要為新竹服務，然後願意站出來，我想都是一件值得尊敬的事情，所以我想我是給予祝福。」
但先前國民黨副主席蕭旭岑曾明確表示，黨內已有共識會採取「現任優先」，隨著何志勇表態參選，讓藍白合增添變數，至於泛綠陣營方面，曾代表綠營參選立委的，陽明交大教授林志潔，以及新竹市議員陳建名，前時代力量立委王婉諭都被視為可能人選。
另外民進黨與時代力量，有沒有可能綠黃合，也還是未知數，國民黨新竹市黨部主委王志豪說：「唯有藍白合，才能創造勝利的契機，過去兩黨的協商，以連任者為優先，希望何志勇博士能夠顧全大局。」
看看2022年新竹市長選戰，三腳督的狀況之下，當時民眾黨的高虹安，與民進黨候選人沈慧虹，「雙虹之爭」攻防不斷，最後藍營棄保發酵，綠營沈慧虹以35.68%，輸給高虹安的45.02%。
而2024年新竹市立委選戰，國民黨鄭正鈐力拚連任，柯文哲的妹妹柯美蘭，以無黨籍參選，藍綠白黃大激戰，最後鄭正鈐以35.22%的得票率，保住立委席次，綠營林志潔31.89%緊追在後，柯美蘭則是拿下將近2成的得票率。
文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說：「在地方基層反彈力道，其實反彈藍白合，或是共推高虹安的力道，坦白講其實也不是很強的情況之下來講，我覺得高虹安或藍白共推提名，繼續連任競選新竹市長，這應該是確認的動作。」
文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說：「如果今天藍軍在新竹市跟嘉義市，都禮讓白營民眾黨的候選人來講的話，藍軍可以凸顯出，對民眾黨滿滿的誠意，第二個來講的話，藍軍在談判的過程中間，可以使用掛鉤的策略，我已經禮讓了新竹市，我已經禮讓了嘉義市，那是不是宜蘭縣跟新北市，共推的一些遊戲規則可能由我藍軍來決定。」
新竹市的政黨支持結構錯綜複雜，藍白結盟如今殺出程咬金，不只為新竹市長選戰增添變數，也牽動全台藍白合布局。
