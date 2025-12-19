藍營才拋「現任優先」促藍白合！何志勇宣布選新竹市：PK高虹安民調

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安對「藍白合」表示還要拜會兩黨的黨主席，才有明確的方向。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安貪污罪大逆轉，也讓國民黨立即表態「現任優先」，支持高虹安爭取連任，也意味著將展開「藍白合」模試。對於國民黨的善意，高虹安則表示會先拜會民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文後，才能有明確的方向。面對「藍白合」勢在必行，國民黨前發言人何志勇仍於今（19日）照常舉行參選記者會，希望黨中央能透過初選機制選出人選，再與高虹安PK民調，就全力支持最強的「藍白合」人選。

國民黨前發言人何志勇（中）今（19日）宣布參選。（圖／記者羅欣怡新竹報導）

國民黨日前釋出善意願意「現任優先」，為未來「藍白合」佈局，但國民黨前發言人何志勇今日在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」召開記者會，宣布參選下屆新竹市長，即便黨中央「藍白合」趨勢明顯，何志勇仍喊話國民黨進行「藍白二階段」的初選，自己也會繼續跟國民黨溝通，說服國民黨採用「兩階段的初選」。

何志勇強調，在藍白合作的默契下，應該是要透過一個公平、公開的競爭，選出最好的市長候選人，「這也是不枉這個政黨的主體性，以及不辜負新竹市民的一個做法。」

何志勇喊話國民黨中央進行「2階段初選」。（圖／記者羅欣怡新竹報導）

何志勇指出，最近和國民黨中央私下有一些聯繫，雙方保持一些良好的溝通；媒體問到「是勸進還是勸退？」何志勇也笑了一笑說「我覺得就是針對，我們怎麼樣讓新竹市的藍白合這件事情能夠讓他確立起來，然後讓為也達我的想法，就是國民黨在新竹市長選舉一定要有個角色在，用公平、公開的競爭方式，共推最強的市長候選人。」

對此，高虹安回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），這都是一件值得尊重的事情，她在這邊也給予何祝福。

