藍營批中選會正副主委「充滿親綠色彩」 游盈隆：絕不辜負社會期待

中選會有6名委員任期在上月3日屆滿，行政院日前發函給朝野各黨團，盼由各黨推薦名單後，昨（22）天公布中選會委員提名名單共7人；名單中也按政黨比例，納入朝野意見，被視為向在野遞出橄欖枝。不過名單中的中選會主委人選台灣民意教育基金會董事長游盈隆及副主委人選，仍遭質疑政治色彩較親綠。游盈隆表示，自己接受提名時已覺悟「這是苦差事、跳火坑」，並強調接下來將「不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗」，絕不辜負社會與人民的期待。

國民黨立委賴士葆表示，人選是按照朝野比例「2、2、1」來推薦，但他也指出，主委與副主委仍是行政院決定；至於主委人選游盈隆，他說「我個人是傾向可以接受」，但仍要看最終的審查結果、由黨團決定。國民黨也喊出，雖感受到執政黨誠意，但是否通過相關人事案仍要再討論；部分委員則表達堅決反對。

民進黨立委鍾佳濱則說，行政院透過函請各朝野黨團提供推薦人選，民進黨黨團沒有推薦任何人選；對於游盈隆，他說社會各界對其有不同看法是必然的。鍾佳濱也強調，中選會是獨立機關，未來若通過審查擔任主委，必須嚴守中選會作為獨立機關、公正主持選務的要求。

對於接受提名出任中選會主委一事，游盈隆也透過社群平台貼文回應。游盈隆說，自己接受提名時心裡已經覺悟「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」，但基於當前時局困頓、社會苦悶、人心浮動之際，抱持若能在此時出來為台灣做點有意義的事「也是值得」的心情才接下重擔。他表示，接下來「我就是過河卒子，只能向前、不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗」，並強調絕不辜負社會與人民的期待。





