藍營批增加國防支出 張惇涵用「大谷翔平」神反擊！他大讚：這麼明顯還有人不懂

張惇涵今在行政院會後記者會，以大谷翔平為例談國防議題。（行政院提供）

總統賴清德昨（26日）宣布，因應2027年中共可能武力攻台，將投入8年1.25兆元的國防經費，強化防衛體系。此舉遭國民黨主席鄭麗文砲轟是在台灣變成兵工廠、把台海變成軍火庫，直嗆賴清德「你是在玩火啊！」行政院祕書長張惇涵今（27日）在記者會上則以日籍球星大谷翔平為例，反擊所謂增加軍事支出等於挑釁的說法，強調增強國防是為了避戰。

張惇涵今在行政院會後記者會上提到，藍委葉元之昨天在立法院質詢運動部長李洋，WBC世界棒球經典賽對上日本時，要怎麼對付大谷翔平。這讓張惇涵想起不前剛結束的MLB世界大賽，藍鳥在G3對上道奇的大谷翔平，大谷前4個打席都成功敲安上壘、甚至打出全壘打，後續再上場就被藍鳥故意四壞球保送。

張惇涵說，故意四壞球保送在日本的棒球術語中叫做「敬遠」，他用這個故事比喻到國防，「如果你夠強，你的對手、你的敵人就會對你『敬而遠之』。」他表示，這就是賴總統和行政院長卓榮泰一再強調的「和平靠實力的原因」，如果夠強就能讓對手敬而遠之，「增強國防是為了避戰、是為了和平，而不是成為兵工廠」。

此段發言被轉發到社群獲得不少人大讚，影評人膝關節也留言直呼這個比喻太狠，「殺人豬（誅）心啊！講這麼明顯了，還是有人會聽不懂捏。覺得備戰等於挑釁捏。」還有人聯想到漫威電影中，「鋼鐵人」的爸爸曾說和平意味著擁有比對方更大的武器，意指當自己有更強的武器才會讓對方不敢進犯。

