藍營批普發安全指引浪費公帑 曾柏瑜揭三重點：在北歐是基本常識

記者劉秀敏／台北報導

國防部印製1100萬本《全民安全指引》，將普發至全國家戶。（圖／翻攝畫面）

國防部日前申請第二預備金印製1100萬本《全民安全指引》，將普發至全國家戶。針對在野黨與中國官媒質疑此舉浪費公帑，全社會防衛韌性委員會成員曾柏瑜表示，北歐國家普發民防手冊是「基本常識」，在局勢混亂的年代，民主國家有義務告訴人民如何保護自己；民進黨立委林楚茵則指出，這本手冊的目的在於保障全民平安，並反批國民黨、民眾黨過去一年從國庫花費的金額遠超過6000萬，總額甚至逾6000億元。

國防部說明，考量部分年長者較不習慣使用網路，普發紙本可降低數位落差，並在危急時立即發揮作用，因此屬長期且必要的公共投資，呼籲國人支持。

曾柏瑜在臉書發文分享，她近日赴挪威參加北極圈安全會議時，台灣《全民安全指引》英文版吸引多名北歐學者與政府官員翻閱、拍照，期盼作為其下一版民防手冊的參考。北歐國家長期維持普發民防手冊的制度，例如瑞典於 2024 年寄出 520 萬本至全國各戶；芬蘭、挪威亦定期發布指引；日本東京都政府也會寄送厚達300多頁的防災書給700萬戶家庭，「大家的想法很一致：在混亂年代，民主國家有義務告訴人民：該怎麼準備、怎麼保護自己。」

曾柏瑜指出，普發手冊的核心在於三大重點：民防必須於平時提前準備、紙本有助補齊世代與數位落差、普發能讓全國同步啟動準備。

至於馬文君質疑「比國軍加薪重要？」曾柏瑜表示，這不是「印手冊 vs. 國軍加薪」的二選一，民防做得好，國軍在真正危機時才不會被壓垮；且在野黨如果真的這麼在乎國軍，怎麼會在過去這麼多次國防預算審查中，一再提案刪減國防經費？而王鴻薇「明年要打仗？」的質疑，曾柏瑜也直言，瑞典、芬蘭、挪威都在做，難道他們也都明年要打仗？民主國家普發手冊，是正常治理，不是戰爭預告。

林楚茵表示，《全民安全指引》已正式展開普發，預計於明年1月5日前送達全國家戶。手冊內容涵蓋地震、堰塞湖等天災及戰時應變方式，與瑞典、芬蘭、法國、捷克等國普發防衛手冊的作法一致。

針對國民黨質疑普發成本高達6000萬元，林楚茵也反問，藍白陣營過去一年動用的國庫金額，包括核三重啟公投 11.4 億元、停砍年改政府十年需撥補 3600 億元、二度修正《財政收支劃分法》造成中央明年須舉債 5600 億元等，總額近兆元且缺乏充分討論便以人數優勢強行通過，質疑國民黨的邏輯是否認為只有藍白陣營能花錢。

國防部透過新聞稿表示，《全民安全指引》自9月發布後獲得各界正面迴響，並陸續收到索取或申請授權印製紙本的需求；考量年長者使用習慣，因此依政策指導與《預算法》申請行政院第二預備金辦理公開招標，最終決標金額為 4279 萬元，絕無規避立院備查之情事。全球均愈加重視各類災害的應對能力，和平也需仰賴實力與準備維護，台灣正走在正確的方向。



