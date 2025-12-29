藍營批處罰散布仇恨言論像「網路戒嚴」 內政部：符合2條件才罰

內政部政務次長馬士元。資料照，李政龍攝



總統賴清德先前提出國安17項策略，行政院會為因應通過《社會秩序維護法》修正草案，散佈仇恨性言論者最高可罰3萬元或關3天，被藍營批評是「網路戒嚴」。對此，內政部次長馬士原今（29日）回應比喻太過，強調主張納粹、解放軍攻台等鼓勵攻擊的言論，或主張中華民國主權不存在，皆符合定義，個人政治意願表達不在此限，且僅有行政處分，沒有刑事處分。

《社會秩序維護法》修正草案內容提到，在公園、車站或其他公共場所，以旗幟、標語、等物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務，被藍營質疑有「網路戒嚴」意味。

廣告 廣告

對此，馬士元今日赴立法院內政委員會審查《住宅法》修正草案時受訪回應，他指出，台灣有兩種處分，分別是「行政處分」、「刑事處分」，《社維法》屬行政處分，其他行政處分還有亂丟菸蒂、駕駛超速、亂吐痰等。

另針對仇恨性言論的範圍與定義，馬士元則解釋，國際上最有代表性的仇恨性言論就是「納粹」，在美國、歐盟等國都有共識，因此，主張解放軍攻擊台灣亦然，標準並無不同。

馬士元進一步舉例，若有人主張道北捷放煙霧彈，這就是刑事處分，適用刑法。

另提到「消滅中華民國」言論定義，馬士元表示，像是鼓勵攻擊，主張中華民國主權不存在、外國勢力取代中華民國主權，他相信全球其他國家的標準都類似，是不可接受的。

至於主張「台灣國」是否代表消滅中華民國？馬士元則說，每個人都可表達政治意願、文化或族群認同，民眾願意與中國、越南統一，都是言論自由範疇。

綜合上述分別定義，馬士元強調，今天不會因為開車超速被罰，就罵政府戒嚴，因此，《社維法》修正草案被說是網路戒嚴就太超過了。

更多太報報導

中選會人事案正式送立院 行政院：已考量政黨比例盼速通過

被疑收中共統戰錢 館長嗆提告！柯文哲、童仲彥按讚

擋國防預算？黃國昌：若中共2027攻台、2030才交貨是買心酸？