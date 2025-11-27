藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？

論壇中心/綜合報導

總統賴清德近日表示，國防部將8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、進一步建成全面嚇阻戰力，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴質疑，現在局勢有危急成這樣嗎？綠委王義川聽聞後狠酸「難道屎在滾才要買馬桶」？更直言國民黨要談避戰，就應該自己去跟中共說，「不是兩岸一家親嗎？打我們幹嘛？」

蕭敬嚴在《台灣向前行》節目中指出，戰爭發生，烏克蘭、以色列也沒有準備，重點是台灣要如何有效避戰。對此，王義川提議「這題就交給國民黨」，去跟中共說不要打，讓鄭麗文去問習近平，中共2027要打過來是否屬實，「不是兩岸一家親嗎」？

桃園市議員于北辰也表示，自己曾問過某藍營政治人物，如果能讓台灣安全，你去跟中國談，叫中共撤飛彈、軍備，對方竟回「飛彈是要打分裂國家的台獨份子」，並稱只要表態一中原則、九二共識就不會打你！于北辰認為，現在這個謊言國民黨已經不敢說了，因為被藍營中常委何鷹鷺一句，「你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人」的言論給戳破了。

