藍營批高市早苗 最新數據：國民黨好感度慘輸綠營
日本首相高市早苗11月初在眾議院答詢時，談論政府可行使集體自衛權的「存立危機事態（存亡危機事態）」認定標準，提及「台灣有事」情境稱「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，被認為呼應前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」論述，但因她是首位發表類似言論的現任首相，引發中日兩方外交風波。事發後，中國抗議並要求高市早苗撤回言論，同時透過赴日旅遊警示與留學警示、禁止進口日本水產等作法進行制裁。至於台灣，總統賴清德發文分享大啖日本壽司照片，表態力挺日本；國民黨主席鄭麗文強調應重建兩岸互信，「台灣沒事，日本沒事」，前主席洪秀柱則直接點名高市早苗冒進、不負責任。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察10月25日至11月24日間網路輿情對於「高市早苗」的相關討論。根據數據分析，調查期間內平均每日聲量約落在1.6萬則左右，但在中國駐大阪總領事薛劍11月8日透過社群平台開嗆「斬斷骯髒頭顱」前，單日聲量都不超過7400則，直到8日當天聲量一舉飆高至超過1.8萬則，之後平均每天討論度都超過3萬則。整體而言，調查期間內的聲量最高峰出現在11月18日日中磋商當天，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰、中國外交部亞洲司司長劉勁松兩人互動的畫面，被網友解讀「中國人斜眼看人、日本人抿嘴低頭」，引發不少延伸討論，單日聲量逾4.9萬則。
值得注意的是，儘管鄭麗文先前指責賴清德回應此次風波的說法是「火上加油」，不過從數據分析結果來看，讓台灣輿論討論度大增的，反而是部分藍營人士的論述，例如前總統馬英九11月15日發文批評高市早苗「躁進」、「兩岸問題不能假手外國介入」等，單日聲量超過3.9萬則；洪秀柱11月24日第二度批評「把台灣推向危險邊緣」，強調要在一中共識下探尋和平統一路徑，兩岸才有和平等，單日聲量超過3.7萬則，均帶動聲量顯著上升。
台灣藍綠兩黨面對此次風波的看法，也使社群討論呈現「兩樣情」。11月17日至11月24日之間，綠營上至總統，下至外交部、陸委會、立委集體動起來，積極表態挺日、大啖日本美食，外交部長林佳龍更喊話拚台灣赴日觀光客超越中國遊客，創下逾4.7萬則總聲量；國民黨聲量集中在馬英九、洪秀柱等要角身上，總聲量約3.5萬則，部分網友留言批評其發言內容與國台辦口徑一致、是中共的協力者等，使國民黨網路好感度以0.35略低於民進黨的0.42。
數據分析顯示，儘管高市早苗「台灣有事」言論引發北京強烈反彈，卻在台灣內部催化「挺日」情緒與正面回應，民進黨與其支持者迅速接招，主動擴大議題聲量，透過旅遊、美食等軟性話題拉抬好感度，反觀藍營部分政治人物急於批評高市早苗言論或做切割，卻不被主流網路輿論埋單，倘若後續無法提出更具說服力的區域戰略及外交論述，恐怕難以說服多數民意。
