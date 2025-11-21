藍營拋修國籍法挺中配參政 黃國昌：應從兩岸人民關係條例著手

民眾黨立法院黨團召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會。陳祖傑攝



花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因無法提供放棄中國國籍證明被解職，再度引發中配參政權的討論，為了支持中配參政，國民黨立法院團書記長羅智強表態將提修法，明定中配參政權不受《國籍法》規範。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（11/21）天表示，「新民進黨政府」恣意用《國籍法》侵害跟剝奪中配的權益，但這個問題的根源還是在《兩岸人民關係條例》裡，如果有必要的話，黨團會提案修正。

對於中配參政爭議延燒，黃國昌表示，台灣是移民社會，不管先來後到，只要在這裡落地生根就是手足同胞，這是台灣人民的共識。他說，「新民進黨政府」恣意用《國籍法》侵害跟剝奪中配的權益，而強調「新」是因為在前總統蔡英文、現任總統賴清德執政時期，兩任政府的陸委會報告都一樣，但蔡政府的陸委會不會像現在一樣用《國籍法》處理。

廣告 廣告

黃國昌認為，這個問題的根源還是在《兩岸人民關係條例》裡，如果有必要的話，黨團會提案修正。

針對有中配背景的備位立委李貞秀可能無法就任立委，黃國昌表示，當初前主席柯文哲提名中配擔任立委，出發點是因為台灣有數十萬中配新住民，應該要有代表爭取政治、生活上的權益，黨團一定會貫徹這個想法，接下來會按照內部的討論的步伐往前進。

被問到會不會支持藍營修《國籍法》，黃國昌強調，民進黨政府恣意解釋法規，在野不必一起跳探戈，問題根源是在《兩岸人民關係條例》裡。

更多太報報導

5中配村里長「未辦理解職」 內政部：4縣市已送監察院查處

陸配村長鄧萬華遭解職 訴願成功！花蓮縣府撤銷原機關處分

二代健保新制「開源」遭議 林楚茵曝「難節流」原因：藍白忙為中配父母納保