藍營拋助理費除罪化 黃智賢：適合下地獄

▲傅崐萁表示助理費除罪化是「進步法案」。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將立法院編列公費助理經費，改為直接撥給立委使用，就連國民黨立院助理也炸鍋，而總召傅崐萁誇讚稱是「進步法案」。對此名嘴黃智賢今（7）日痛批，貪婪無恥的立委，要退回過去黑暗的時期，把1年700多萬元公費助理費用，變成給立委的補貼，認為那些提案、連署立委跟投支持通過的，以及假仁假義到時候退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。

黃智賢表示，公費助理的薪水跟加班費，原本是直接匯入助理帳戶，是薪資收入，但現在貪婪無恥的立委，要退回過去黑暗的時期，把1年700多萬元的錢，變成給立委的補貼。認為認為那些提案、連署立委跟投支持通過的，以及假仁假義到時候退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。

黃智賢表示，如此一來立委一任4年，賺4000萬元起跳，不擇手段的賺。將來有便當助理願意做免費的不用給錢，有企業排隊贊助助理，企業給錢幫立委，立委努力服務企業。

黃智賢說，現在因為貪污助理費被查、被起訴、被判刑的藍綠白立委，直接可以無罪，所以提這個案子的立委，不是草包就是虛偽，為什麼不直接提立委補貼1年1億？反正多少錢都嫌不夠。

黃智賢認為，這樣的法案可以公然提出來，前科累累的立委可以公然贊聲，媒體跟名嘴竟然可以噤聲，甚至護航這樣的邪惡，到底台灣社會是有多少人形生物？

黃智賢表示，搭配立委提貪污5萬元以下不罰的案子，當然比加州的搶劫900美元無罪更爽，但其實也是另一種虛偽，演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆？

最後黃智賢說，別忘了還有養狗仔團的立委，提「檢察官不得以串供為由羈押嫌犯」案子，一個比一個離譜的法案排隊接著上，讓台灣直接可以活成禽獸妖魔率眾食人，「台灣大概跟第19層地獄比較適配」。

