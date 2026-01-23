美國在台協會挺1.25兆國防預算，總統賴清德也喊話在野別再擋！不過週五立法院藍白再度挾人數優勢，表決通過要賴總統先到國會國情報告，另外針對總預算，要求和行政院舉行電視辯論也逕付二讀，被點名上擂台的行政秘書長張惇涵認為，在野黨稱需要公開透明平台，立法院應該沒有一間會議室的台不是平的。

總統賴清德：「自由不是免費的，Freedom is not free，在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍。」



AIT處長谷立言才喊"自由非免費"，隔一天總統賴清德也呼籲在野，國防特別預算別再擋！

總統賴清德：「敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算，儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼的保家衛國。」

藍營拋總預算電視辯論 張惇涵：立院就是最好場地

總統賴清德呼籲在野國防特別預算別再擋。（圖／民視新聞）

但不管總統怎麼苦口婆心，國會僵局仍然未解，藍白再度聯手表決闖關，要賴總統赴立院國情報告，這還沒完，民眾黨團針對總預算提討論事項，要求國民黨團三長對上行政院三長，舉行三場電視辯論。





立法院長韓國瑜：「於電視台舉行辯論會案，逕付二讀。」



行政院秘書長張惇涵：「聽到在野黨說需要，一個公開透明的平台，那立法院應該，沒有一間會議室的台不是平的，不用三對三，也不用一對一，113位立委所有的部會，同時可以開很多廳，大家一起來，就預算理性的討論，理性的辯論。」

藍營拋總預算電視辯論 張惇涵：立院就是最好場地

在野要求國民黨團三長對上行政院三長舉行三場電視辯論。（圖／民視新聞）

被點名跟林沛祥一對一的行政院戰神張惇涵，提醒不審預算已經進入第148天，不如把握時間先赴委，有的是空間在國會辯論，在野態度卻很強硬，只同意先行動支部分預算，讓民進黨團看不下去，立委吳思瑤即興兒歌改編、狠酸藍白。





立委（民）吳思瑤：「一下不審三兆，一下只給七百億，真奇怪、真奇怪，欠錢毋通欠過年，沒有道理，三兆的總預算不審，來抽出718億，要強行優先通過，這是偽善這也是擺爛。」



行政院秘書長張惇涵：「這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，結果只答了兩題，那如果你是學生，你要交考卷，你會只交兩題的考卷，還是你交整份的考卷，所以我們的目標就是希望說，整個中央政府總預算是一體的。」

行政院重申總預算就是一體，哪項不關乎民生議題，如果藍白強闖，只讓公務員頭痛、行政院難執行。





