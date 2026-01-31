藍營拚台中市長2次協調 江啟臣楊瓊瓔：時間待通知

（中央社記者郝雪卿台中31日電）國民黨台中市長選舉提名首次協調破局，傳出2月6日將進行第2次協調；爭取提名的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔今天都說，此事未定案，將等待黨中央通知協調時間。

江啟臣與楊瓊瓔爭取國民黨提名參選11月28日登場的台中市長選舉，兩人日前在國民黨中央協調未果，將再進行第2次協調，原本傳出將於2月6日進行第2次協調，但兩人今天都向媒體表示，未接獲黨中央通知。

國民黨今天辦理中常委選舉，江啟臣前往國民黨台中市黨部投票時接受媒體聯訪，被問到是否收到2次協調通知時表示，還沒收到黨中央通知。

江啟臣說，昨天他的辦公室有詢問黨中央，有無確定協調時間，黨中央則回說還沒有；所以2月6日的說法還未確定，將等候中央通知。

江啟臣強調，之前他曾說過提名事宜愈早處理愈好，盼讓基層支持者及所有要參選的人都能知道確切時程，才比較好安排事情，大家就不需要緊張又焦慮。

楊瓊瓔今天拜票行程滿檔，一早前往烏日菜市場拜票，逐攤向攤商與採買民眾懇託，並致贈「馬上幸福」春聯，氣氛熱絡。

面對外界關注國民黨台中市長接棒布局，楊瓊瓔表示，市長盧秀燕2屆任內為台中打下良好建設基礎，市政成績有目共睹，未來台中需要的是「能延續、懂地方、願意承擔的接棒者」，她也會持續傾聽民意、做好準備。

對於第2次協調時間，楊瓊瓔指出，她尊重黨中央協調機制及規劃，但目前尚未接獲正式通知；個人沒有預設任何立場，只要整個機制是公平的，不管結果是什麼，一定是全黨團結在一起，共同為勝選目標努力。（編輯：陳仁華）1150131