藍營拚翻轉南台灣！ 王金平：輔選「不主導」、政治是妥協藝術

臺灣癌症基金會董事長王金平。游騰傑攝



國民黨主席鄭麗文今（1/5）在4位副主席陪同下，親自前往前立法院長王金平的台北辦公室，致送「最高顧問」聘書。對於傳出將操盤南台灣選舉，王金平下午出席活動時表示，黨已有完整的輔選體系，他只是以平常心「幫助、協助、去輔選」，並非主導選舉。

對於是否由王金平督導南部選舉，鄭麗文上午受訪強調，國民黨提名及輔選作業都依既定程序積極推進，王金平的影響力絕對不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平及憲政僵局，也非常希望能向王金平請教，全台選舉的輔選，王金平永遠都是國民黨的同志。

廣告 廣告

王金平下午以臺灣癌症基金會董事長身分出席活動時接受媒體訪問。他表示，「這不是指導問題，黨有自己的輔選體系，我只是以平常心、以過去有所作為的經驗，一直去幫助、協助、輔選。」他重申自己並非選舉主導者，只能提供協助。

王金平重申接任最高顧問方向，包含希望解決國內政局動盪、對立問題。他指出，政治本質就是妥協的藝術，需要了解各方立場與優劣，最後取得共同可接受的方案。他認為，這個問題錯綜複雜，不是三言兩語能說明的。第二，他希望促進兩岸和平，延緩或消除緊張對立局勢。他也強調，希望讓國內的政治和諧，國內政治和諧就是把國家跟人民能夠放置在比黨派更前面的一個需求。

更多太報報導

總統閣揆下鄉救總預算案？鄭麗文指畫錯重點：癥結在賴清德心魔

鄭麗文率4副主席邀任最高顧問 王金平許3願：促國民黨正常發展

給足王金平黨「最高顧問」禮遇 鄭麗文下週一率4副主席到王辦親頒證書