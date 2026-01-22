藍營拿服貿罵鄭麗君？王義川打臉：賴政府有做這事！

論壇中心/綜合報導

台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，繳出關稅15%的漂亮成績。藍營痛批鄭麗君過往反服貿黑箱如「照妖鏡」，直指她為「黑箱代表」。對此，綠委王義川解釋差異打臉，當初服貿談判前、內容、甚至談完之後的結果都不公布，但這次關稅談判前，有舉辦產業座談，談判後也有記者會交代清楚，與張慶忠的服貿「完全不同」。

王義川《台灣向前行》節目中直言，藍營把台美關稅跟服貿類比，根本「完全搞錯」。他指出，當時執政的馬英九政府談判前、服貿協議要談什麼「都不清楚」，談判完、張慶忠主持會議也不講談判結果，也完全不給提問「快速念過」。王義川強調，對比這次的關稅談判，賴政府有跟各產業開了「300多場座談會」，與產業說明清楚，所以至今才沒人出來抗議，且現在談判完也會送立院審查，除了贊成或反對，「也可以提各式疑問」，完全沒問題。

王義川也進一步表示，這次鄭麗君談判團隊回國「還有產業代表去接機」，平常這些大老闆都是下屬來接機，這些大老闆清晨六點到桃園機場接機、五點就要從台北出門了，因為關稅15%對他們來說「影響太大了」。

王義川直指，許多產業之前都是20幾%稅率，這次台美關稅15%的結果，對普遍產業來說都十分支持，倘若國民黨投下反對，就會回到20幾%疊加稅率，「這些產業到時候會跟國民黨輸贏」，為了產業著想，王義川呼籲「國民黨應多加深思」。

