藍營控賣鞋商搶下2億標案 國防部駁斥：誇大不實！已驗收合格提前交貨

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委王鴻薇質疑，5.9億元彈藥採購案由福麥室內裝修公司得標，國防部強調，公開辦理招標採購，禁得起監督。然而，國民黨桃園市議員凌濤今（13）日又指，「大石國際股份公司」在台南賣鞋卻轉做2億軍火槍炮生意。對此，國防部澄清，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨，誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。

凌濤質疑，「大石國際股份有限公司」，與福麥的軌跡相似，這家公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「零」，2025卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看兩億。

凌濤稱，「大石國際股份有限公司」最近一次更獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達兩億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

對此，國防部說明，「國防部採購5.56公厘底火標案」該標案於113年7月17日開標，廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

