藍營推中配參政免棄國籍 侯友宜喊兼具國安維護與人道關懷

對於藍營擬修法使中配參政免棄國籍，新北市長侯友宜今日表示，要兼顧國家安全與人道關懷。（翻攝自臉書@侯友宜）

立法院國民黨團擬修法使中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，同時將鍾配入籍年限從6年縮短至4年。新北市長侯友宜今日表示，要兼顧國家安全與人道關懷；苗栗縣長鍾東錦則稱，中配入籍縮短時間是好事，但參政權可稍緩。

侯友宜今（24日）出席新北市「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案開工典禮時被問及此事時，回應稱在整個國家安全的維護下，也得兼具人道關懷，故相關修法、內容討論得須兼顧兩者，盼大家共同在這塊土地生活，都有各項的權利，使這塊土地能夠更好。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，鍾東錦指出，中國女性嫁來台灣，得先經移民署審查，他認為娶外籍新娘的個人，可能經濟狀況較不佳，若可讓夫妻倆都可外出工作，對其家庭經濟是正面幫助，因此他覺得縮短入籍時間是好事。

鍾東錦表示，尤其台灣人口銳減，外配嫁來台灣幸福生活亦能增產報國，也是台灣人口的紅利。鍾東錦認為，入籍與參政權可分開處理，要了解台灣參政權的相關制度需要時間，因此參政權可稍緩，他不反對入籍與參政可分開處理，相信立法院、行政院都會做最好的處理。

更多鏡週刊報導

中配村長鄧萬華遭解職打贏訴願 劉世芳重申：國籍法沒解釋空間

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人