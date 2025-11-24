藍營推中配參政免棄國籍 鍾東錦：可稍緩

苗栗縣長鍾東錦認為，中配入籍時間縮短是好事，但參政權可稍緩。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立法院國民黨團將修法讓中國配偶參政，免放棄中華人民共和國國籍，另中配入籍取得身分證時間從6年縮短成4年。對此，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦認為，中配入籍時間縮短是好事，但參政權可稍緩。

鍾東錦表示，中國女性嫁到台灣來，必先經過移民署審查。他個人認為，娶外配新娘的國人，可能其經濟狀況較不佳，如果可以讓夫妻倆都可以外出工作，賺取雙薪，對其家庭經濟是正面幫助，所以入籍的時間若能夠縮短，他覺得是好事。

鍾東錦指出，尤其台灣人口急遽縮減，外配嫁來台灣幸福生活也能增產報國，也是台灣人口的紅利。

對於參政權，鍾東錦則認為，入籍和參政權可以稍微分開處理，畢竟要了解台灣參政權的相關制度，需要時間，所以參政權可以稍緩，他不反對入籍與參政可以分開處理，他相信立法院、行政院都會做最好的處理。

