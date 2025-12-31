藍營推修黨產條例！綠痛批「自肥一條龍」：400億資產恐入國民黨口袋

記者楊士誼／台北報導

民進黨團指出，藍營修改黨產條例若成功，不只救國團及其16億多的資產，婦聯會與其高達387億的資產恐將歸藍營所有，用以養黨工、打選戰，痛批相關修法是「自肥一條龍」。（圖／資料照）

國民黨推動修改黨產條例，試圖將救國團排除在「附隨組織」之外，並在今（31）日召開協商，試圖在1月2日的院會上闖關。民進黨立院黨團指出，藍營修法中更修改附隨組織的認定標準，不只救國團及其16億多的資產，婦聯會與其高達387億的資產恐將歸藍營所有，用以養黨工、打選戰，痛批相關修法是「自肥一條龍」。

民進黨團上午召開「國民黨的跨年賀禮? 侵吞人民400億」記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，黨產條例與眷村改建條例趕在今天協商，是因為可以在週五的院會上表決，先前有新聞指出，國民黨中央指示「黨產條例要救救國團」，時任國民黨秘書長李乾龍更說，「只要救國團解套，藍軍陸空戰就會有助益」，他指出，藍營修法增加「曾經隸屬於國家者，不在此限」條文，意思是救國團曾隸屬於國家，因此從國家接收的財產就不用歸還？此外，修法還夾雜文字修改，過去只要是業務「或」財務，就可被認定成「附隨組織」，但藍營將「或」改為「及」。

鍾佳濱續表示，這代表修法後，必須要同時滿足人事、業務與財務的證明，才能認定為附隨組織。而在這情況下，婦聯會也可能被排除在「附隨組織」外，目前救國團土地、建物、現金等價值16億3507萬、婦聯會更高達387億。

黨團副書記長張雅琳表示，國民黨立委游顥口口聲聲說「救國團是公益組織」並非特定政黨專屬，但蔣中正認定是黨內重要機構，因此可知救國團是使用國家土地、接受國家資助，不公不義強占資產，國民黨如今要把這筆錢拿回自己的口袋做選舉之用。她指出，400億若可以當作福利，可以支持通勤月票，也可以解決婚育宅、挹注生育補助與育兒津貼，更能讓孩子吃「熱的營養午餐」、學費補助、假牙補助等，現在國民黨卻要將這筆錢拿回自己的口袋。「我想國民黨新年新希望，大概就是人民福利擺一邊，自己利益擺中間、400億通通收進自己口袋，這就是國民黨的中心思想」。

黨團副書記長林月琴指出，戒嚴時期，國家資源被拿去支撐政黨運作、投資公司以累積龐大的資產，這是在特權底下轉移資源，這是不義之財。民主化後社會有共識，希望錢可以回到國家跟人民手上，現在國民黨卻想修法，把已認定為不當所得的黨產，重新包裝為公益使用，「如果真的要做公益，為何不回歸國庫編進福利預算，而是回到政黨或周邊組織？」

林月琴表示，這筆錢一但回到國民黨，最可能的就是「養黨工、打選戰」。她痛批，這是政治干預司法與行政，讓轉型正義全面倒退，此外，翁曉玲還提案將三級機關人事權交回立法院，就是要破壞轉型正義的成果，而不義之財只有還給社會這條正路，拿全民資源替政黨延命，叫做「再一次的剝奪」。

黨團副幹事長范雲也指出，救國團的資產涉及許多國家精華土地，她說明，救國團是為了模仿共青團、掌控學生的組織，其中一個方法就是讓學生上山下海、認真玩樂，使其不關心政治，救國團旗更有很大的黨徽，就知這是黨國一體下的產物，當然是國民黨附隨組織。

范雲質疑，藍營聲稱救國團是公益團體，但哪個「公益團體」可以從金山到墾丁、日月潭到高山上都有青年活動中心和山莊？哪個公益團體可以取得大量土地？她強調，大法官說過「黨產應該還給國家」，從陳玉珍提案侵佔助理費，到國民黨要侵佔國家精華土地，這根本是「自肥一條龍」。她也指出，德國將東德黨產做轉型正義、古蹟保護和推進社會福利，國民黨反而刪掉許多轉型正義經費，藍營的心態根本是反民主，這些土地是全民福利，絕不屬於救國團。

