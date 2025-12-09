藍營推助理費修法捅馬蜂窩 綠委：不應暫緩而是撤回

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨立院黨團也預計修改委員會議程反制。圖為立法院議場外觀。(本報資料照片)

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨立院黨團也預計修改委員會議程反制；民進黨立委蘇巧慧9日表示，現在的國會助理制度，是經歷幾10年的努力才得到的成果，反對任何退步的修法；民進黨立委黃捷也批，這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，被視為助理費除罪化的解方，不過由於法案是將將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，不僅引發助理工會強烈反彈，連藍營助理也反對聲浪不斷，據悉國民黨團8日例行幹部會議，決議暫緩推動。

廣告 廣告

對此風波，蘇巧慧表示，國會助理就是我們立法委員的同事，有很多助理還是跟自己一起長大的朋友，有責任捍衛他們的權利。現在28個國民黨立委所連署的助理費除罪化提案是「大走回頭路、一修倒退三十年」，絕非傅崐萁總召口中的「進步法案」，自己一定反對到底，也支持她所有的同事去參與反制活動。

黃捷也透過臉書發文直言「捍衛助理的勞動權，請陳玉珍撤回「助理費除罪化」這種自肥提案」；她痛批，立委怎麼能提法案，讓助理費全進自己口袋，傅崐萁還敢說這是「進步法案」，若是為藍委顏寬恒的官司解套，真的吃相難看。

黃捷說，不論哪一黨的助理，他們都是帶著理想走進國會，更應受到制度保障，國會助理工會發起「捍衛勞權」連署，我也鼓勵助理加入。卻有藍營委員要求助理撤簽，這種慣老闆行為令人不齒，自己身為立委，堅決反對這種赤裸裸的自肥行為，這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。

另外為反制該修法，民進黨立法院黨團記者會今日也預告將修改衛環委員會11日議程，將邀勞動部長洪申翰說明《立法院組織法》修法會如何影響到國會助理的勞動權益；另外民進黨立法院司法及法制委員會召委莊瑞雄也變更11日議程，將邀有關單位就助理費專案報告，同時也將審查綠委所提「立法院公費助理任用法草案」案。

【看原文連結】