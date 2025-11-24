藍營推放寬中配參政 陳培瑜批：替特定群體量身打造 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨日前召開記者會，主張鬆綁中國籍配偶在台參政權，更聲稱「大陸不是外國」，引發討論。民進黨團書記長陳培瑜今（24）日表示，此舉等同為中國籍人士打造特權通道，不但破壞國家忠誠原則，也讓其他新住民變成「二等新台灣人」。

陳培瑜指出，依現行《國籍法》第20條規定，所有民選公職皆須在就任前完成放棄其他國籍，不論原本是美國籍、日本籍、越南籍或中國籍，一律適用相同規範，「這套制度就是對所有人一視同仁，從來沒有特別針對中國籍配偶設限」。

廣告 廣告

陳培瑜說，國民黨立委羅智強版修法反而將「中國籍」特別抽出來列為例外，標註「不受國籍法規範」，完全是替特定群體量身打造政治特權，「本質上就是『中國優先』，更會造成國家忠誠風險」。

陳培瑜強調，台灣確實應討論如何促進新住民參政，但前提是「不分來源國，一律遵守同一套國安與忠誠標準」，國民黨若貿然為中國籍增設免責條款，不只是違反公平，更是將陸配推上火線、順便送給中國籍人士一張特權公職入場券，完全不符民主社會平等原則。她直言：「擔任台灣的公職，就只能拿一個國家的護照，那個國家叫中華民國。」呼籲在野黨不要為政治操作犧牲國家標準。

此外，民進黨發言人韓瑩也表示，民代就職時需依法宣誓「恪遵憲法、效忠國家」，國民黨卻要替持有中華人民共和國國籍的中配開放參政，形同保障中共國民在台擔任公職，「難道是想效忠中共？」

韓瑩指出，《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，核心在於忠誠與國安判斷。公職人員代表國家行使公權力，與一般公民可保留雙重國籍完全不同，需要更高標準來確保國家安全。

韓瑩強調，中華人民共和國不僅是外國，更長期對台文攻武嚇、滲透統戰，還制定多項法律要求中共公民「配合國家情報工作」、「維護國家統一」，若開放中國籍人士擔任我國公職，會不會在壓力下被迫洩漏政府機密？

韓瑩批評，國民黨先推「中配六改四」，又要修《國籍法》替中共國民開後門，「種種作為根本是為中共量身打造特權」。她警告，若讓中國籍人士獲准在台擔任公職，台灣未來恐可能被中共間接左右。

照片來源：陳培瑜粉專

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

考察亞灣視察AI產業進駐 賴瑞隆轟藍白惡法讓高雄倒退10年

【文章轉載請註明出處】