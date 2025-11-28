藍營推「中配參政無需放棄國籍」修法 今付委審查將再掀朝野攻防

中配參政不用放棄國籍的《國籍法》修正草案付委審查。資料照片，李政龍攝



中配參政權議題引發熱議，國民黨立委提出《國籍法》修法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依據《兩岸人民關係法》，不適用《國籍法》放棄國籍歸定。中配不用放棄國籍就可參選的修法，今（11/28）在立法院會中，已交付委員會審查。

國民黨團批評內政部錯誤解釋法令，剝奪中配合法參政權，因此修法鬆綁。對此，陸委會副主委梁文傑說，中配在台灣擔任公職若未放棄對岸國籍，恐被中共要求配合情報工作，支持內政部要求當選公職中配放棄中國國籍，是在保護中配避免矛盾與風險。

國民黨立院黨團總召傅崐萁等人提出《國籍法》第1條修正草案，根據提案說明，《憲法》增修條文第11條明定，自由地區與大陸地區人民的權利義務，得以特別法為規範，而《台灣地區與大陸地區人民關係條例》即為此特別法，已就大陸地區人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項作成完整規範。

上述修法今順利交付委員會審查，預料將掀起立院中另一波朝野政治攻防。

