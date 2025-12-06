藍營推「助理費除罪化」！他轟：史詩級反智

▲國顏寬恒案未定讞！藍營推「助理費除罪化」張育萌轟：史詩級反智。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍推《立法委員助理費改由立委統籌運用》修法草案，立院黨團總召傅崐萁也力挺！台灣青年世代共好協會理事長張育萌猛轟，根本是為詐領助理費的爭議案件「開脫」，並質疑傅崐萁聲稱此為「保護助理」的說法，是「史詩級反智、挑戰人民常識。」

張育萌表示，以國民黨前立委顏寬恒的詐領助理費案為例，將林進福登記為立院助理，但林進福未曾到職或從事助理工作，立院卻每月撥付薪資。檢調在林進福妻子電腦中查獲一份「顏董代收代付總表」，清楚記錄「代收立法院薪資」共108萬元，且這筆違法詐領的費用竟被用來購買瑪莎拉蒂。此案一、二審有罪，三審一旦確定，顏寬恒將面臨牢獄之災與立委解職。

顏寬恒案進入關鍵時刻之際，國民黨立即提案「助理費全面除罪化」，張育萌質疑，動機令人擔憂。「意思很簡單，顏寬恒原本的罪行神仙難救，只要法案通過，通通沒事。」此修法是將原本直接匯給助理的薪水，直接撥給立委個人統籌運用，未來不需任何單據或核銷，形同變相為113位立委每人每年增加779萬元預算，愛怎麼花就怎麼花。

傅崐萁為修法辯護，稱此舉是「進步法案，真正讓助理得到保障，不要讓助理變成共犯」。張育萌直言，這個邏輯讓他「聽了三次、絞盡腦汁，實在聽不懂」。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？呼籲人民嚴加檢視衝擊國會透明度與誠信的修法。



