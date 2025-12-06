藍營推「助理費除罪化」引反彈...吳沛憶怒轟「薪資不是民代私房錢」！籲國民黨立刻撤回剝削助理的「慣老闆」修法

國民黨陳玉珍提案修《立法院組織法》，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案「除罪化」。對此，民進黨立委吳沛憶今（6日）痛批，「助理的薪資不是民代的私房錢」。她直指，「這不是政黨間的對抗，而是每一位國會助理的勞動權益」。

陳玉珍提案修《立法院組織法》，將立委每人聘用公費助理8至14人，改為聘用助理「若干人」，且刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢具核銷」，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

廣告 廣告

為此，成員橫跨藍綠國會辦公室的助理工會昨（5日）發布聲明，直言此案等同立委以「廢除公費助理」的方式自肥，直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。助理工會強烈呼籲，「立即停止此一修法」。

民進黨立委吳沛憶也點出，「助理的薪資不是民代的私房錢」。她表示，「我堅決反對陳玉珍等 28 位藍委提出的『貪污合法化』法案」。

吳沛憶說，立法院給助理的薪資，沒有道理要先放入立委的口袋，地方議會也是一樣。她直指，這不是政黨間的對抗，而是每一位國會助理的勞動權益，「我支持助理工會的聲明，國民黨立刻撤回剝削全體助理的『慣老闆』修法」。

（圖片來源：吳沛憶臉書）

更多放言報導

陳玉珍提「助理費除罪化」連藍委助理都反對！林月琴直言：你的錢被老闆拿去洗頭，不會生氣嗎？...批修法不只勞權受損「更成貪污溫床」！

國會助理工會反對「廢除公費助理制度」...陳培瑜酸「自家人的助理都看不下去」！諷「不用呼籲朝野立委」：提案者全是「在野黨立委」！