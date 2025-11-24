藍營提修法放寬中配參政 劉世芳稱「外國籍當然包含中國」 國民黨轟踐踏憲法

內政部長劉世芳。（圖／資料照片，圖源：行政院內政部消防署）





我國規定，凡擔任中華民國公職，均應遵守《國籍法》規定，需放棄另一國國籍。近幾年出現中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕，因遞補上議員時具有中（陸）配身分，且未放棄中國籍，因此遭內政部解職。近期則出現原花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因相同原由，遭富里鄉公所解除村長職務。國民黨立法院黨團20日對此召開記者會，表態將研議提出《國籍法》修法，要陸配參政不受《國籍法》規範。而行政院內政部長劉世芳今（24）日在立法院答詢時，稱「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，並以「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」為依據。國民黨對此嚴正指出：此舉完全違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險。這種背叛憲法的行徑，劉世芳應立即下台負責。

國民黨指出，依《中華民國憲法增修條文》第十一條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。因此，兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所暗示的「兩國關係」。劉世芳的說法，等同否定憲法所建立的兩岸架構，形同將中華民國憲政體制踩在腳下。

國民黨表示，劉世芳把《國籍法》中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視《兩岸人民關係條例》所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出：陸配與大陸地區人民之身份「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。

國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」

國民黨質疑，劉世芳的行徑，就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元兇。我們認為：踐踏憲法者無資格擔任內政部長。身為主管戶籍、國籍、人民權利義務的內政部長，卻公然曲解憲法與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。

