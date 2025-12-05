藍營提修「衛星廣電法」 今逕付二讀！中天有望復活回52台

立法院國民黨團總召傅崐萁招集國民黨委員在議場角落開會。李政龍攝



國民黨立法院黨團近日提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，被外界稱為「中天條款」，核心內容是要求主管機關在新聞台換照時以「准予換照」為原則，並在行政處分遭撤銷時，恢復原頻道位置及相關權利。國民黨團今（12/5）於院會中，提案逕付二讀，若三讀通過，2020年未獲換照的中天新聞台將有望回到原有的52頻道。

根據草案，第18條增訂規範，主管機關審查新聞台換照時，應「以准予換照為原則」。若業者在執照期間未遭逾9次裁罰、累計罰鍰未逾500萬元，且未受停播處分，主管機關不得駁回其換照申請。主管機關若認為業者營運可能有問題，應先協助改善，並以兩年有效期的臨時執照取代駁回；若期限屆滿仍未完成改善，主管機關始得否准換照。

第19條則增列兩項關鍵條文：其一，若頻道業者對駁回處分提起行政救濟，在行政救濟程序終結前，頻道執照視為有效，頻道位置及權利不受影響；其二，一旦駁回處分在司法程序中遭撤銷、廢止或失效，主管機關必須恢復其原頻道位置與權利。

國民黨團則強調，修法是為避免「換照爭議重演」，並引用大法官第689號解釋指出新聞自由受憲法保障，主管機關不該以過度自由裁量撤除新聞台執照。

假如修法通過，效力溯及既往，適用於尚未終結的行政救濟案件，意味著中天新聞台的行政訴訟尚在進行，即可適用新法。《自由時報》報導指出，法界人士憂心，此舉等同以立法權介入，凌駕並輾壓行政權及司法權，恐損及權力分立原則。

對於修法動向，NCC回應表示「尊重立法院審議」，相信立院會做出符合法治國原理的決定。

