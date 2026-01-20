藍營提名陷僵局 白營出手挺江啟臣 吳皇昇：爆發力、擴展性都最強
[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名「姊弟之爭」陷僵局，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇今（20）日公開表示，「江副院長在整體的爆發力與跨族群的擴展性上，目前似乎展現出較強的勢頭。」
吳皇昇已表態要爭取下屆北屯區市議員提名，他今天強調「僅代表個人觀察提出看法」。不過藍營人士認為，吳皇昇的說法就是來自民眾黨地方的聲音。儘管先前台中黨部主委陳清龍曾說過不排除徵召前主席柯文哲，但因為陳清龍與江啟臣是同一選區，陳清龍今年2月將替補成為不分區立委，只要江啟臣當選市長，陳清龍一定會投入區域立委補選，所以陳清龍要推柯文哲選市長，「根本是假議題」。
吳皇昇說，他站在基層第一線視角，必須坦誠指出近期確實感受到台中基層選情有些許「冷」意，這股冷意來自於支持者對於人選遲遲未定的焦慮。選舉講求節奏與氣勢，國民黨若在提名作業上持續膠著或過度拖延，不僅無法有效承接盧秀燕市長的高滿意度紅利，反而可能給予民進黨市長提名人、立委何欣純更多的時間去整合與追趕。這對延續台中市的穩定執政而言無疑是一大變數。
吳皇昇說，關於人選部分，他認為江啟臣與楊瓊瓔都是深耕台中多年、行政立法歷練完整的優秀政治前輩，兩位都是一時之選。不過若單就目前的政治氛圍與各項公開的民調趨勢來理性分析，江啟臣在整體的爆發力與跨族群的擴展性上，目前似乎展現出較強的勢頭。「當然，我們都期待國民黨能展現智慧盡速透過公平機制讓強棒出線以此安定民心」。
他說：「最後回歸到身為民眾黨黨員的立場，始終認為政黨政治的核心應是為市民謀求最大福祉。因此在這次台中市長選舉中，民眾黨會秉持『理性務實、在野整合』的原則推動『藍白合』模式。我們的態度很明確：誰最能代表主流民意、誰的支持度最高，我們就支持誰。」
他說，這不僅是為了選舉策略，更是為了集中力量，確保台中市能延續良善的治理。期盼在野陣營能盡快整隊，讓選舉回歸市政願景的討論，這才是台中市民之福。
