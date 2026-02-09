藍營提名風波！鄭麗文親上火線喊非太上皇 「鄭習會」 成房毒藥地方掀自救潮

國民黨多處縣市提名「失火」，黨主席鄭麗文透露目前協調進度，並高喊她不是太上皇，一碗水一定要努力端平。（圖片來源／鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文最新民調，其不信任度逾53.3%，上任後負面評價增加20.3%，藍營人士嘆稱，「蜜月期」一如預期馬上結束，因為鄭一再標榜推動「鄭習會」重挫選情，就連宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣提名都「鎮不住」，地方正醞釀串連發起自救潮。

鄭麗文今日在接受「歷史哥」專訪時透露，在宜蘭縣部分，內部協調非常順暢，2月底以內參民調決定人選，因為並未進入初選，所以文傳會主委吳宗憲不用請辭黨職。

廣告 廣告

至於在台中市部分，鄭麗文稱，台中還沒走到初選，而立委楊瓊瓔有「百分之百參選到底」的決心，不是打知名度和換東西的，立法院副院長江啟臣非常優秀，大家寄予最高期待，認為台中市長提名應該就是他。

「但不代表黨內就定於一尊，台中也不是艱困選區的特殊待遇。」鄭麗文指出，兩人都簽名協商內容，「一個標題符號都沒改」，不公布具體日期和民調公司，接下來會先兩邊協商出3家民調公司。

台中、宜蘭選情逐步明朗，新竹縣依初選制度走

「在選定民調公司後，再決定檔期。」鄭麗文表示，如果這些民調公司檔期無法執行，可能連日期都要換，她自11月上任，這個速度已經是「粉紅超跑」的程度。

至於新竹縣則有立委徐欣瑩與副縣長陳見賢殺紅眼，鄭麗文則解釋，絕對沒有球員兼裁判的問題，手心手背都是肉，國民黨一碗水一定要努力端平，很擔心過去就有例子，因為初選殺得刀刀見骨，甚至跑去支持民進黨。

新竹縣立委徐欣瑩與副縣長陳見賢殺紅眼，國民黨主席鄭麗文強調一切依初選模式走，很擔心殺得刀刀見骨。（圖片來源／國民黨新竹縣黨部）

「陳見賢當黨部主委已經很多年。」鄭麗文稱，現在參選的立委蘇清泉、柯志恩、謝龍介都是黨部主委，過去也有數不清的例子，陳見賢並非特例，只要進入初選就要辭去黨職，完全符合黨的規定。

鄭麗文強調，每個人都是寶，但包括黨主席在內，「沒有一個人非你不可，這才叫團結。」因為新竹縣協調時，當初徐欣瑩不接受協商就破局，就進入初選模式。

不能醒來依心情來改制度，彰化縣姊弟之爭很快有好消息

鄭麗文解釋，初選「七三制」是黨內行之有年的制度，不是不可以改，但要經黨代表大會通過，不能醒來依心情來改，她舉當初徐巧芯與費鴻泰競爭、連勝文與丁守中競爭都是如此。

「我不是太上皇，不會指定任何人，那這樣以後提名總統問題會非常大。」鄭麗文意有所指地稱，吃緊弄破碗。如果連內參民調和初選考驗都無法通過，那會更難通過大選的考驗。

至於彰化縣陷入立委謝衣鳯與議長謝典林的「姊弟之爭」，鄭麗文則稱，正在積極溝通中，目前沒有定於一尊高度期待的候選人，但是非贏不可，「希望很快就會有好消息。」

不過，鄭麗文一再高舉「鄭習會」，讓藍營多地選情「皮皮挫」 ，民調專家稱，尤其是從台灣尾，高雄市和台南市的「南二都」，以及其他傳統大縣，負面效應更為明顯。

根據對岸在檯面下傳回最新消息指出，鄭麗文如果近期訪問，會見層級恐會連跌三級，因為中國認為近期沒有「鄭習會」的必要性，並未排入「政治議程」。

藍營一位與中國有溝通管道的人士透露，對岸認為鄭的政治份量不夠，同時3月要舉行兩會、四月有「川習會」，希望此時不要節外生枝，對藍營選情也不利。

(原始連結)





更多信傳媒報導

年節心血管急診量就上升？醫師示警「血栓事件高峰期」 4大自保守則一次看懂

台股早盤大漲880點 IC設計聯發科、IC製造台積電、IC封測日月光領軍上漲

日本首相高市率自民黨單獨拿下眾院2/3席次 日股狂漲逾3000點創新高

