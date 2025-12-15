藍營提告國防部軍火標案圖利 謝龍介要求組團至印度考察產線
國民黨桃園市議員凌濤等人至北檢告發國防部軍火案圖利罪，要求檢調詳加調查。（圖片來源／楊智伃臉書）
針對台南福麥裝修公司拿下國防部「RDX海掃更」5.9億元採購案，與大石得標步槍底火案，國民黨桃園市議員凌濤等人今（15）日北檢告發國防部涉圖利罪。國防部長顧立雄在立法院數度動怒表示，會以合約控管標案進行，能夠交貨才是重點「不能夠劃錯重點」。
國民黨立委王鴻薇、馬文君、徐巧芯、凌濤等人近日連環質疑，福麥不具軍事背景，對於軍火槍砲案採購疑涉弊案，凌濤並與前國民黨發言人楊智伃、鄭凱勛告發國防部。
楊智伃表示，軍購付了錢卻遲遲無法完整交貨，從奢侈礦泉水、豪華座椅，國防預算真的用在提升戰力上了嗎？近期浮上檯面的國防軍購案「大石」、「福麥」爭議，更是鬼影幢幢。
此外，台南大石國際公司原本經營鞋類生意，同樣在變更新增營業項目，取得5.56步槍彈底火標案，被質疑為「超思案」翻版。
馬文君質疑得標程序與擴充合約，顧立雄稱要看履約和需求
馬文君質疑軍備局有產能，而非國內沒有產能，是單位提供錯誤資訊，顧立雄動怒稱，他是指國內廠商無產能，馬則反駁稱，軍備局生產火藥提供給中科院，同樣是廠商。
此外，福麥也拿到被稱為女王陛下炸藥的HMX1.2億元的採購案，馬文君稱，這是因為先拿到中科院的標案，就容易拿到國外的授權，這就是你們的程序，國外所相信的是國家和中科院。
顧立雄則表示，原來的國家不賣就去找美國，同時不確定鬧出這麼大的事件後，印度不會賣給我們RDX，馬文君則反問，印度會怕中國嗎？顧則未作說明。
國防部長顧立雄在答覆國民黨籍立委馬文君質詢時，數度動怒激辯。（圖片來源／擷自立法院直播）
馬文君接著再質疑。RDX有後續8.2億元的擴充合約，金額比第一次的主約還高，過去沒有前例，就像服裝備售站擴充8年，高達百億以上。
顧立雄則激動搶麥答覆，擴充合約是我們自己決定要不要執行，要看前面履約情形，和軍備局生產的量是否足夠而定，沒有委員所說的願意要再給廠商8.2億元，未來執行擴充合約時，會參考立委的意見。
李文慶非賴友友是綠友友，謝龍介：RDX可能源自中國
國民黨籍立委謝龍介質詢時則爆料稱，總統賴清德並不認識福麥負責人李文慶，李非「賴友友」而是「綠友友」，他向顧立雄檢舉，有退役軍人與這家公司接觸，「有民意代表和李認識，把整個標案弄好了。」
「同時有高度情報來源指出，這次RDX可能是從中國轉過來，會成資助紅色產業鏈。」謝龍介要求，在廠商取得輸出許可和產地證明後，外交及國防委員會組團前往印度考察產線，會議主席馬文君回覆「可以。」
針對謝龍介要求軍備局陪同一事，顧立雄則強調，有必要會請駐外單位產地查證，會提出履約監督機制，現在他無法對還沒有成團的事情表示意見。
對於媒體詢問有沒有「賴友友」問題，顧立雄則強調，「我們清查了過去20年的這些，我剛剛講類似的案例，都是採如此的公開招標的方式，都是採如此的投標資格，也都有很多不同家的公司來進行投標，就是如此。」
顧立雄則在答詢時反覆指出，在招標階段願意來投標，要繳交預算金額的3％作為壓標金，得標後要繳交5%作為履約保證金，一旦無法取得輸出證明文件、相關原廠證明文件，以及經過品質檢驗，廠商就會面臨被解約，沒收保證金並停權。
軍方清查20年資格未改變，吳宗憲要啟動跨部會專案調查稽核
顧立雄在進場前受訪時並動怒稱，「我們這時候有要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣需要管這個公司叫什麼名字、資本額是多少嗎？」、「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」
「要交得出來貨國防部才會付款，這才是把關重點。」、「國防部絕對經得起檢驗」，顧立雄強調，保證交貨就是一翻兩瞪眼，接下來還要拿到原廠證明文件和運抵臺灣。
他進一步表示，國防部經清查20年來相關案件，要求的資格沒有做任何改變，廣徵商源要讓所有人，都不會因為這些門檻，「而受到不當的限制。」
國民黨籍立委吳宗憲則要求，國防委員會發文，責成工程會、廉政署、審計部，針對國防部近5年火藥原料以及RDX採購案，啟動專案調查和稽核。
馬文君則同意由國防委員會來主責，會在適當時間以臨時提案方式提出，也請吳宗憲在司法委員會共同提出，屆時再看聯席委員會要如何處理。
