藍營提國籍法修正為中配參政解套 侯友宜：效忠中華民國

針對國民黨提出國籍法修正草案，為中國籍配偶參政解套，新北市長侯友宜表示，效忠中華民國是不變的態度。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院國民黨團推動修法，讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。對此，新北市長侯友宜表示，在國家安全的前提下，如何兼顧人道關懷可以討論，效忠中華民國是不變的態度。

花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，因未放棄中華人民共和國國籍，今年8月1日遭富里鄉公所解除職務，成為全台首位因國籍問題被解職的中國籍配偶村里長。

國民黨團近日提出國籍法修正草案，為中國籍配偶參政權解套，台中市長盧秀燕認為，公務人員或民意代表要以中華民國為唯一的效忠對象，不應該有其他任何國家的國籍。

針對國籍法修法議題，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，在國家安全的前提底下，如何兼顧人道關懷，此議題可以充分溝通跟討論，最重要的是「我們的國家叫中華民國，每一個人就是要效忠中華民國」，這樣的態度都是不變的。

