藍營提案修《國籍法》 賴清德直言「多餘」：徒增社會對中配疑慮

中國籍配偶參政權近期成為朝野爭辯話題，國民黨立委傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，今（11/28）天在立法院會上順利交付內政委員會審查。對此，總統賴清德表示，修《國籍法》只會增加社會對來自中國新住民的疑慮，對整個台灣社會的和諧沒有進步，而且針對《國籍法》的討論，其實都是多餘、沒有必要。

民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，昨天遭新北法院裁准羈押禁見，民眾黨批評賴政府政治迫害，還示警中配在台灣已經不安全。

對此，賴清德今天前往台南孔廟參香祈福時表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，不管哪一個族群，只要認同台灣，都是這個國家的主人，身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻，他都充滿感激，也相信國人同胞心情是跟他一樣，對這些熱愛台灣的新住民都是很歡迎。

賴清德舉例，來自南韓的Youtuber「金針菇」喜歡台灣也宣傳台灣，最近拿到居留身份、領到政府發放的一萬元，甚至自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望鄉親能夠來到台灣旅遊，這就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德表示，烏克蘭體操選手瑞莎成為台灣媳婦後，就用自己的力量、專業，教台灣小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣小孩子出國參加國際性比賽，相信大家對瑞莎這份對台灣的愛，一定感到非常感動。

賴清德說，來自中國福建邱巧珠也是例子之一，邱巧珠20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後收錢，全部都是一手包辦，另外最近她用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好，更難得的是，她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費，在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德強調，台灣是民主國家，也是法治社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。

賴清德接著話鋒一轉，表示希望正在立法院討論《國籍法》的立委不要愛之適足以害之，沒有必要去修《國籍法》，特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。他認為，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國新住民的疑慮而已，對整個台灣社會的和諧沒有進步。

賴清德直言，目前針對《國籍法》的討論，其實都是多餘、沒有必要，希望目前熱衷於推動《國籍法》修法的立委都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是共同要去推動。

