藍營提案修《國籍法》 賴清德直言「沒必要」：徒增對中配疑慮

中國籍配偶參政權議題持續引發爭議，國民黨團總召傅崐萁提出《國籍法》修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職不適用《國籍法》放棄國籍的規定。總統賴清德今（28）日赴台南孔廟等地參訪時也對此表態，稱台灣是民主多元的國家，只要認同台灣就都是國家的主人，認為修法「多餘且沒有必要」，只會增加社會對中配的疑慮，呼籲推動修法的立委們三思。

賴清德首先點名三人，提到韓國知名YouTuber金針菇，她最近剛拿到居留身分，也領到政府發放的一萬元，甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，用行動表達對台灣的支持；第二位則是烏克蘭體操選手瑞莎，自從嫁到台灣後就非常融入，盡自己的力量與專業教導台灣孩子，甚至帶隊出國參加國際比賽；第三位是來自福建的邱巧珠，20幾歲嫁到雲林與夫家做雞蛋批發的工作，最近用養生雞蛋做蛋捲贏得一致好評，並用這些經費幫助社會上的弱勢民眾。

賴清德說，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，身為總統，對在台灣的數十萬名新住民，在家庭、工作或是社會的貢獻都充滿感激，也非常歡迎熱愛台灣的新住民。他同時強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一位新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法或傷害國家的事，國家也必須要依法處置這種行為。

因此，針對立院目前正在討論的《國籍法》，賴清德呼籲提出討論的立委不要「愛之適足以害之」，認為沒有必要修訂國籍法，特別免除來自中國新住民對中華民國單一忠誠的責任，因為一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民增加疑慮而已，對整個台灣社會的和諧進步沒有幫助，直言「這些行為跟言論其實都是多餘、沒有必要的」。

賴清德最後也喊話，希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的立法委員都能夠三思，因為團結愛台灣、保護國家並促進國家社會進步，才是應該共同推動的目標。

責任編輯／馮康蕙

