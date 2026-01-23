藍營提案與卓榮泰3對3電視辯論 立院逕付二讀

行政院長卓榮泰。（資料照片／陳愷巨攝）



行政院長卓榮泰21日就115年度中央政府總預算尚未排入立法院審查一事，公開要求與在野黨「直接辯論」，在野黨要求電視辯論，行政院則回應，只要審查總預算，院長要到立院報告、接受監督，就是全程直播、公開透明的辯論，在野黨團則堅持電視辯論。國民黨與民眾黨今天（23日）在立法院會提案，要求就總預算舉行「國民黨黨團三長VS行政院三長」的電視辯論會，訴求公開對話、全民裁判，相關提案經院會處理後，逕付二讀。

藍黨團籲卓榮泰不要像賴清德「沒出息」





國民黨團提案指出，針對115年度中央政府總預算中，攸關重大民生的新興資本支出與新增計畫，建請於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，並以「國民黨黨團三長VS行政院三長」方式進行，要求行政部門正面回應各項預算爭議。





國民黨團並點名卓榮泰，呼籲勿言而無信、出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席（沒出息）」彈劾案，錯失向全民說明的機會，應讓國人清楚理解預算爭點，並接受全民檢視與裁判。

綠委嗆：把立院當電視台通告？





對此，民進黨立委林月琴提出質疑，直指藍白將政治表演置於正當程序之前。她表示，總預算本可在付委後，於立法院進行充分、嚴謹的討論與辯論，過程同樣全程直播、公開透明，立委也須為國會殿堂中的一言一行負起責任。





她反問，捨棄正當審查程序，卻要求立院做成決議、將辯論搬上電視台，「是把立法院當幼兒園，還是當電視台通告？」並指出藍白日前召開彈劾全院委員會，流於獨角戲，連自家人也未力挺。





林月琴最後強調，藍白一再聲稱依憲邀請總統到國會「諮詢」，實為偷換概念要求「質詢」，憲法法庭已明確說明，總統僅需進行「國情報告」，若真要辯論、要討論，就應回到國會制度內，依法付委審查，才是正途。



