藍營提「貪污5萬微罪不舉、助理費除罪化」！呂捷畫重點：擊潰法治

國民黨立委翁曉玲日前提案修法，貪污金額新台幣5萬元以下免除其刑，遭到外界批評、表示無法認同；同黨立委陳玉珍也喊出「助理費」除罪化相關提案，掀起立法院大批立委助理跨黨派連署反對，對此常針對時政公開評價的呂捷，也忍不住發文批評「法治文明……正在崩潰」，讓上萬網友一同吐槽了。

呂捷直言質疑，貪污本質就是重罪，無論金額大小都不該被視為「微罪」。（圖／民視資料照）呂捷於個人臉書針對國民黨立委翁曉玲提案「貪污」五萬塊以下除罪化，理由是「微罪」不舉的想法，讓他提出質疑：「我想問一下……到底『貪汙』是『微罪』、還是『五萬』是『微罪』?」，呂捷認為一個法治文明的社會，要求公務員「清廉」是常識，他反諷「還是中國人的DNA裡面清廉的定義跟我們不一樣？」，攤開歷史，古代一句話「三年清知縣，十萬雪花銀」，呂捷解讀為一個「清廉」的知縣三年可以有十萬兩白銀的收入，更進一步以清代為例，「一個七品知縣年俸是45兩，外加養廉銀1200兩，還有祿米2700斤。一兩銀子可以買120斤大米，換算下來是22.5兩白銀，滿打滿算一年的收入就是1267.5兩白銀，三年就是3802.5兩。那到底怎麼搞到10萬兩的呢？」，他自行解答：「那當然就是貪囉！」。

呂捷以歷史與現實薪資對比，指出5萬元對多數人而言並非小數目，修法恐形同替有權者開後門。

呂捷認為現今台灣，眾人都有共識「貪污是重罪，不是輕罪」，他接下來分析金額大小，「5萬算清嗎？算少嗎？」，想到過去22K薪資標準，當年5萬塊就是一個大學生2個多月的薪水，如果照翁曉玲提案修法，從貪污治罪條例第12條中增列「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，呂捷推測未來「沒權沒勢的基層公務員頂多就是減輕其刑，那大立委、上人當然就是免除其刑囉」，更酸修法過後「可以有N個五萬」，再加上陳玉珍提案「助理費除罪化」相關修法，讓呂捷自行估算數字：「算下來立委一個月又多大概60萬。加上本薪與年終獎金，立委的年收入破千萬～」。

呂捷更痛批，相關修法一旦通過，恐讓「合法索賄」成為現實，重創社會公平、試探台灣人底線。

呂捷看不下去繼續批判，認為這兩項法案「不只是自肥、而是一種壓力測試，測試台灣人的底線。更是一套組合拳，要擊潰法治文明的鐵拳」，覺得兩個法條如果過了，有心人士則能「公然索賄」，重點是其他民眾看到有人「用合法手段索賄、行賄、收賄」，日子還過得滋潤，喊出「我又沒有違法！」的現象時該怎麼反應，呂捷頓時感受到，自己現在正眼睜睜看著台灣社會好不容易建立起來的法治文明「正在崩潰」，讓他怒吼：「台灣人，你怎麼能不生氣。」。





