藍營揚言否決財劃法覆議案 鍾佳濱：擺明亂台廢武功

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱批，藍白推這種不用功的烏龍修法，目的就是要亂台廢武功，若不同意讓閣揆說明窒礙難行之處，就是無意讓法案健全實施。（王千豪攝）

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院今日考量確有窒礙難行之處，宣布將呈請總統核可後，要移請立法院覆議，國民黨立院黨團稱應該讓新版《財劃法》上路半年至1年，再檢視成效；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反批，藍白推這種不用功的烏龍修法，目的就是要亂台廢武功，若不同意讓閣揆說明窒礙難行之處，就是無意讓法案健全實施。

民進黨團書記長陳培瑜表示，過去這一年當中，行政院提出了非常多覆議案，很可惜的是每次要求立法院讓行政院長報告的時候，都被在野黨的立法委員否定，包含在2025年1月的《憲訴法》、2月的《公職人員選舉罷免法》，還有4月的《警察人員人事條例》，立法院這邊都不讓行政院長來報告，因為一旦院長有報告的機會，全國人民就可以聽聽看院長怎麼想，而這些立法委員怎麼想。

她指出，黨團呼籲，等到行政院的覆議案送到立法院，民進黨團會公開提出要求，希望讓行政院長卓榮泰有機會到院會做報告，同時也會要求足夠多比例的人數，可以跟院長直接進行討論，拜託藍白不要再次擋住，希望在討論跟實質的對話當中，讓均衡全國發展的院版《財劃法》有機會如期實施。

至於國民黨立院黨團書記者羅智強表示，應該先讓新版《財劃法》實施半年或一年之後，再來檢討，否則行政院提覆議就「要讓行政院踢鐵板」來否決這樣子；鍾佳濱則說，藍白推出這種荒謬的、不用功的烏龍修法，目的就是要亂台廢武功，所以行政院只能依體制提出覆議。

他強調，提覆議那立法權就要讓行政權來說明為什麼會認為窒礙難行，如果連讓行政院說明窒礙難行都不行，那表達他們根本無意要來讓一套法令健全來實施，況且這個法可以一年修三次，「這是一個先實施個半年再說嗎？」，所以國眾兩黨已經擺明要讓這個覆議案踢鐵板，那我們當然也有憲政機制要走，用更大的民意來制衡一意孤行的國會獨裁。

