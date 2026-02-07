藍營搞內鬨恐丟新竹縣！「這2族群」超挺鄭朝方 最新民調震撼曝光

即時中心／黃于庭報導

為了年底的九合一大選，朝野各黨派積極布局，藍綠陣營皆未拍板新竹縣人選，國民黨由立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取提名；民進黨則是竹北市長鄭朝方出戰呼聲高。根據《美麗島電子報》公布最新民調，約有46.2%民眾認為鄭朝方適合擔任縣長，為所有人選居冠；另他也在30-39歲、大學學歷選民當中，獲得最高支持度。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，當問及「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長？」，有38.7%民眾支持徐欣瑩，而陳見賢29.5%，鄭朝方則獲得最高的46.2%；另有25.3%未明確回答。

至於支持度部分，徐欣瑩以32.3%暫居首位，陳見賢獲得16.5%，而鄭朝方則有27.3%，另有不投票/投廢票8.9%、未明確回答15.1%。若進一步以地區分析，鄭朝方在其「本命區」竹北市33.9%，以及北埔、峨眉51.5%均取得領先；其他地區多為徐欣瑩占優勢，其中以芎林63.1%最高；而陳見賢在關西鎮表現較佳，獲得48.3%支持。

國民黨立委徐欣瑩（左）、新竹副縣長陳見賢（右）。（合成圖／民視新聞翻攝）

至於選民基本資料方面，徐欣瑩雖在多數年齡層領先，但鄭朝方於30-39歲獲得36.5%支持度，較前者多出近14%，在3位人選當中居冠；而分析教育程度，鄭在大學學歷選民支持度最高，以38.1%領跑。陳見賢支持者則較多落在70歲以上、國中學歷。

本民調時間為2026年2月4日至2月5日，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」。成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

