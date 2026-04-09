藍營搶關鍵席次！童燕珍對決孫健萍 三民區成唯一開戰選區

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國民黨第七選區（三民區）提名出現競爭，童燕珍（左）與孫建萍（右）將於4月19日起進行電話民調，成黨內唯一開戰選區。合成照。施書瑜攝



高雄市議員選戰升溫，國民黨因提名出現競爭，將啟動唯一初選機制，由童燕珍與孫健萍透過民調爭奪關鍵第三席，牽動藍營整體布局，電話民調將於4月19日至21日進行，因兩人皆曾有參選經驗，將不適用相關加權規定。

國民黨高市黨部完成首波市議員提名登記後，第七選區（三民區）因4人登記、超過預定3席提名名額，成為全市唯一需透過初選決勝的選區。依黨內規畫，2位現任議員列為優先提名，剩餘1席將由前議員童燕珍與中央委員孫健萍展開對決。

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國民黨高雄市黨部指出，雙方已在協調會中達成共識，將於4月19日至21日進行電話民調，決定最終提名人選；考量兩人皆具參選經驗，本次民調不採加權方式，強調制度公平與競爭正當性。

童燕珍主打深耕地方多年，訴求基層服務與組織實力，強調與選民長期互動的信任基礎；孫健萍則以青壯世代代表自居，主攻世代交替與戰力更新，盼吸引年輕與中間選民支持，兩人策略分進合擊，也讓藍營內部競爭更具看點。

童燕珍與孫健萍分別表示，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰，一起為高雄市民打拚。

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